Die Aufforderung „Bitte folgen“ ist nicht immer angenehm. Wenn sie im Heck eines Streifenwagens oder eines Zivilfahrzeugs der Polizei auftaucht, muss man anschließend meist tief in die Tasche greifen. Aber keine Angst! Heute sagen nur wir „Bitte folgen“ – in einem äußerst angenehmen und für Sie vorteilhaften Fall.

Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen: Wer bei Google nach aktuellen Nachrichten sucht, bekommt eine Flut an Ergebnissen. Durch die neuen KI-Zusammenfassungen rutschen vertraute und vertrauenswürdige Quellen oft weit nach unten. Mit dem Feature „Bevorzugte Quellen“ (Preferred Sources) gibt Google seinen Nutzerinnen und Nutzern nun ein Stück Kontrolle zurück. Sie können die Kleine Zeitung jetzt als „bevorzugte Quelle“ hinzufügen, um unsere Nachrichten und Tipps aus dem Alpen-Adria-Raum auch über Google nicht mehr zu verpassen. Das funktioniert ganz einfach – hier finden Sie die entsprechende Anleitung. Bitte folgen! Danke!

Bahnfahrer in Italien gestrandet

Innerhalb von sieben Monaten ist der vor allem bei Radfahrern beliebte Micotra-Zug zwischen Villach und Udine bzw. Triest 47 Mal ausgefallen! Schuld sind Bauarbeiten und technische Probleme.

Swarovski-Luxusinsel sucht Käufer

Die Adria-Immobilie der Woche: Die Isola Santa Cristina in der Lagune von Venedig steht zum Verkauf. Das luxuriöse Anwesen wurde vor 40 Jahren von einem Urenkel des Swarovski-Firmengründers erworben.

Ungewöhnlicher Fund auf Urlaubsinsel

Auf der kroatischen Insel Pag stolperte eine Familie bei einem Spaziergang entlang des Strandes im seichten Wasser über einen reglos wirkenden großen Fisch. Der Blauhai hatte sich mit einer Flosse im flachen, matschigen Untergrund verfangen.

In Grado schaut niemand nach Wien

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal erklärt er, warum der Song Contest für die Italiener nur eine Nebenrolle spielt – und in Grado sowieso. Die sangesfreudige Stadt hat nämlich ihren eigenen Wettbewerb.

Gefährliche Qualle in der Adria aufgetaucht

Die Kompassqualle kommt mittlerweile immer öfter in der nördlichen Adria vor. Eine Berührung ist für Menschen unangenehm. Man soll sie auch am Strand nicht „streicheln“.

Eine Familie schreibt Musikgeschichte

Das Schicksal des slowenischen Musikers Sašo Avsenik bewegt auch seine Fans in Österreich. Er ist der Enkel des 2015 verstorbenen Ausnahmetalents Slavko Avsenik, der den legendären Oberkrainer-Sound erfunden hat.

„Wir sind alle Kinder des Bebens“

Am 6. Mai 1976 zerstörte das verheerende Erdbeben von Friaul den Ort Venzone. Doch seine Bewohner gaben nicht auf. Eine Spurensuche 50 Jahre danach.

Die Top-Konzerte im Alpe-Adria-Raum

Wer den Urlaub mit einem Konzert verbinden will, hat dazu in den kommenden Monaten viele Gelegenheiten: Judas Priest, Elvis Costello oder Coco Rosie treten in Italien und Slowenien auf. Außerdem stehen Eros Ramazzotti und Duran Duran auf der Bühne. Eine Übersicht.

Südtirol zwischen Apfelblüte und Alpenzauber

Im Frühling verwandelt sich die Gegend um Lana in Südtirol in ein endloses, zartrosa Blütenmeer. Doch nicht nur die Apfelblüte fasziniert Gäste, sondern auch die Waalwege. Diese jahrhundertealten Wasserkanäle, die einst unter unvorstellbaren Mühen in den harten Fels geschlagen wurden, sind bis heute die Lebensadern der Landwirtschaft.