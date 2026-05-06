Es hätte ein unbeschwerter Ausflug für die Abschlussklasse eines Gymnasium nach Lignano werden sollen. Geendet hat alles in einer Tragödie: Ein 19-jähriger Schüler aus Apulien zog sich während der Klassenfahrt lebensgefährliche Verletzungen zu. Wie erst jetzt bekannt wurde, war der Jugendliche bereits am vergangenen Sonntag von einem Hotelbalkon im Badeort an der Oberen Adria rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Das berichtet das lokale Online-Nachrichtenportal „Udine Today“.

Der Gymnasiast landete im Innenhof des Hotels, die Rettungskette wurde umgehend in Gang gesetzt. Der Schwerverletzte wurde in das Krankenhaus nach Udine gebracht, wo er sich nach wie vor in kritischem Zustand auf der Intensivstation befinden soll. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tödlicher Balkonsturz

Nur wenige Kilometer weiter, in Bibione, endete ein Fenstersturz am Dienstag tödlich. Eine 52-jährige Frau war dort aus dem vierten Stock eines Gebäudes in die Tiefe gestürzt. Das berichtete die Nachrichtenagentur ANSA Veneto. Die Frau und ihr Ehemann, sie stammen aus der Provinz Udine, waren in den Badeort gereist, um ihre Wohnung wieder für die Sommersaison vorzubereiten. Auch in diesem Fall laufen die Ermittlungen der Carabinieri.