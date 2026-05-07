Die älteste Gemeindebürgerin von Völkermarkt, Juliana Rauter, ist am 5. Mai im 105. Lebensjahr verstorben. Sie wurde unter dem Mädchennamen Merkovec am 6. Februar 1922 in Gurtschitschach geboren und besuchte die damals noch acht Jahre dauernde Volksschule in St. Peter am Wallersberg und Edling. Danach kam Rauter als junges Mädchen nach Klagenfurt, wo sie drei Jahre lang als Magd im bekannten heutigen Hotel Dermuth, das damals auch noch über eine Landwirtschaft verfügte, schwere Arbeiten verrichtete. Dort lernte sie auch ihren ersten Mann Franz Slamanig kennen, den sie 1940 heiratete. Aus der Ehe stammen fünf Kinder – drei Töchter und zwei Söhne.

Die Familie lebte immer im nahen Umfeld von St. Peter am Wallersberg. Rauter musste auch Schicksalsschläge verkraften: Ihr erster Mann starb früh und ein Sohn verunglückte im Alter von 54 Jahren. 1966 heiratete Rauter erneut.

„Bis zum Schluss geistig rege“

Abgesehen von den letzten fünf Tagen ihres Lebens, die sie im Pflegeheim Kühnsdorf verbrachte, lebte Rauter mit Hilfe einer Pflegerin noch selbstständig in ihrer Wohnung in der Ritzingstraße in Völkermarkt. „Sie war bis zum Schluss geistig rege. Nur in den letzten Tagen konnte sie kaum noch ihre Augen öffnen. Wir haben sie als Familie bis zum Schluss gemeinsam begleitet“, sagt ihr Sohn Alfred Slamanig, der sich auch für die großartige Pflege bedankt.

„Ein Teil der Stadtgeschichte“

„Frau Rauter war ein Teil unserer Stadtgeschichte und ein Mensch, der Spuren hinterlässt – in ihrer Familie, bei allen, die sie kannten, und auch in unserer Gemeinschaft“, schrieb Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ) zum Tod von Juliana Rauter in den sozialen Medien.

Gebetet wird für die Verstorbene am Freitag, den 8. Mai, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Ruprecht. Die Verabschiedung mit heiliger Seelenmesse findet am Samstag, den 9. Mai, um 11 Uhr ebenfalls in St. Ruprecht statt.