Es war der touristische Aufreger des Jahres 2024: Am Wörthersee verlangte ein Lokal - in zugegeben hervorragender Lage - für ein leeres Gedeck eine Gebühr von 8 Euro. Ein Preis, den man bis dahin so nicht erlebte. Zumal das zusätzliche Gedeck, das mit Kindern am Tisch gerne als „Räuberteller“ bezeichnet wird, in der Regel gratis zur Verfügung gestellt wurde.

Die Betreiber des Lokals wollten damit aber auch „Wertschätzung für die Arbeit“ einfordern.

„Räuberteller“ um 11 Euro

Nun gibt es einen neuen Räuberteller, der aufregt. In Oberösterreich verlangte eine Frau einen zweiten Teller für ihre Kinder, die sich eine Pizza teilten – weil sie eine ganze Pizza alleine noch nicht schaffen, wie sie der Zeitung Heute erklärte. Auf der Rechnung fand sie dann einen zusätzlichen Preis von elf Euro - ohne zusätzliche Pizza am Tisch. Die Erklärung der Pizzeria: Man verrechne die Pizzen pro Person, es gäbe also einen Aufschlag im Wert der günstigsten Pizza. Im Vergleich zum Räuberteller am Wörthersee ist das eine Preissteigerung um 37,5 Prozent innerhalb von zwei Jahren.

Damals wie heute gilt allerdings: Die Lokale sind der Pflicht zur Auszeichnung der Preise nachgekommen. Rechtlich passt das Vorgehen also – auch wenn es einen bitteren Nachgeschmack hat.