Die Trockenheit hat die Steiermark weiter fest im Griff: In mehreren Gemeinden fiel im April kein einziger Regentropfen, Böden reißen auf und immer wieder brechen Waldbrände aus. Nun droht das nächste Extrem – Unwetterwarnzentrale (UWZ) und Geosphere warnen vor einer Gewitterfront, die auf das Land zusteuert.

Betroffen von der Wetterwarnung sind die Bezirke Liezen – mit Ausnahme vom Ausseerland –, Murau, Murtal, Leoben, Bruck-Mürzzuschlag, Hartberg-Fürstenfeld und Graz sowie jeweils die nördlichen Regionen von Graz-Umgebung, Voitsberg und der Südoststeiermark. Zwischen dem Grazer Bergland und dem Wechsel dürften die Unwetter am Abend laut Geosphere kurz, aber möglicherweise heftig, ausfallen. Auch Hagel ist möglich, wie er bereits zu Mittag im Südosten von Niederösterreich gefallen ist.

Gewitterfront angekündigt, aber Businesslauf steigt am Abend

Besonders in Graz ist die Prognose der nächsten Stunden relevant: Hier findet zu dieser Zeit der Businesslauf statt – Start ist um 18.20 Uhr am Karmeliterplatz, wo rund 10.000 Läuferinnen und Läufer erwartet werden. Auch hier gilt die Wetterwarnung der Stufe zwei von vier.

Ein Blick auf die Wetterdaten der Ubimet zeigt, dass sich die Hitzepole Österreichs am Donnerstag im Süden Österreichs befinden. In Wolfsberg kam es auf 24 Grad (Stand: 7. Mai, 13.10 Uhr), dahinter folgen die Grazer Messstationen Straßgang (22,8 Grad) und Universität (22,4 Grad). In Deutschlandsberg wurden 22,2 Grad, in Pernegg an der Mur 21,7 Grad und in Leibnitz-Wagna sowie Frohnleiten jeweils 21,6 Grad gemeldet. Und das bei durchaus wolkenbedecktem Himmel.

Bis zu 26 Grad: Am Muttertag wird es sommerlich, es bleibt trocken

Für die ausgedörrten Böden sind die erwarteten kurzen Niederschläge im wahrsten Sinne des Wortes nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn: Schon im Laufe der Nacht auf Freitag klingen die Schauer ab, die Wolken lösen sich auf. Der Start ins Wochenende bleibt dann weitgehend sonnig und warm mit Temperaturen zwischen 17 und 22 Grad, nur einzelne Schauer in der Obersteiermark sind möglich. Der teils stürmische Wind in den letzten Tagen klingt endgültig flächendeckend ab.

Ähnlich verhält sich das Wetter am Samstag und Sonntag – kaum Regen, fast überall Sonne und nur einzelne Quellwolken stören die sommerlichen Tage. Die Temperaturen steigen weiter, am Muttertag auf bis zu 26 Grad. Damit bleibt es im ganzen Land, insbesondere im Süden und Osten deutlich zu trocken.