Der Frühling zeigt sich derzeit von seiner schönsten Seite. Die Temperaturen steigen, die Sonne lacht vom Himmel – und genau darin liegt ein Problem: Seit Monaten fehlt der Regen, in manchen Gemeinden fiel im April kein einziger Tropfen. Die Trockenheit schleicht sich leise an. Nicht wenige Gemeinden blieben im April überhaupt ohne Niederschlag, österreichweit beträgt das Defizit in sieben Bundesländern mehr als 65 Prozent.

Die Zahlen wirken nüchtern – auch weil der Alarmismus ausbleibt, den wir von anderen Krisen kennen. In der Corona-Pandemie prasselten Regeln, Verbote und tägliche Infektionszahlen auf die Bevölkerung ein. Auch der Krieg in der Ukraine ist bis heute spürbar: Szenen der Zerstörung, Geflüchtete in Österreich, wirtschaftliche Folgen. Zuletzt sorgten die Bomben in Nahost vor Ort für kaum in Worte zu fassendes Leid und hierzulande für eine Kostenexplosion an den Zapfsäulen. Krisen, die sichtbar sind – nahezu täglich, für alle. Die Trockenheit hingegen entwickelt sich schleichend. Keine täglichen Zahlen, keine Verordnungen, keine unmittelbaren Bilder. Und gerade darin liegt die Gefahr.

Balsam für die Seele, aber schlecht für Gemeinschaft

Das warme, schöne Wetter ist nämlich Balsam für das von den Widrigkeiten des Alltags gebeutelte Gemüt. Hält die Trockenheit jedoch an, wird sie zum Problem: langsam, unspektakulär – aber dennoch kollektiv. Während uns in der Pandemie Verordnungen diszipliniert haben und bei Teuerungen diverse Sonderzahlungen der Bundesregierung zumindest teilweise Abhilfe schafften, sind wir beim Klima auf etwas angewiesen, das schwerer wiegt: Eigenverantwortung.

Denn das Grundwasser sinkt auch dann, wenn niemand kontrolliert, ob Pools weiterhin befüllt werden, obwohl Gemeinden zur Vorsicht aufrufen. Wälder geraten auch dann in Brand, wenn es keine unmittelbare Strafe für achtlos weggeworfene Zigarettenstummel gibt. Und den Bauern geht das Lebenselixier für das Heranwachsen ihrer Ernte aus – auch wenn keine tägliche Pressekonferenz über die Folgen informiert. Stattdessen ist gemeinschaftlicher Hausverstand gefragt: Gedanken, die über den eigenen Gartenzaun hinausreichen. Auch wenn ein später eingelassener Pool oder der Verzicht auf das tägliche Gießen im Garten für den Einzelnen keinen unmittelbaren Nutzen bringt.

Kampf gegen die Trockenheit ist eine Frage der Haltung

Noch ist die Mehrheit von einem Wasserengpass verschont geblieben. Doch die Situation ist längst Realität: Während andernorts Pools volllaufen, muss im steirischen Oberzeiring Trinkwasser herangekarrt werden. Kärnten meldet indes historisch niedrige Pegelstände, Österreich vom trockensten Frühling seit Messbeginn. Vor diesem Hintergrund ist ein Muttertag mit 26 Grad ein Alarmzeichen für die Böden – sie reißen genauso leise, wie Wasserpegel lange ohne Schlagzeilen sinken.

Ja, das gute Wetter tut der Seele gut. Und daher ist man durchaus geneigt, das Thema Trockenheit auf die lange Bank zu schieben. Der Wetterbericht sagt für kommende Woche Regen an? Mag sein – doch selbst das wird das Defizit nicht wettmachen. Die Politik wird schon Maßnahmen treffen, wenn die Lage prekär ist? Möglich, aber einen Vollkaskostaat, der vor jedem Unheil bewahrt, kann und darf es nicht geben. Und das bisschen Wasser im eigenen Garten? Es scheint unbedeutend – ist es aber nicht. Es geht um die Summe individueller Entscheidungen. Denn um mit der Trockenheit umzugehen, braucht es keine neuen Regeln, keine Verbote, keine Rufe nach mehr Politik. Es braucht Haltung.