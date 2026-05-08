In der Obersteiermark wird gegen eine frühere Ärztin der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft offenbar wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung ermittelt. Bei der Behandlung einer 57-Jährigen im LKH Leoben sollen im März 2025 schwere Komplikationen bei der Patientin nach der Operation nicht erkannt worden sein. Dies berichtete die steirische „Kronen Zeitung“.

Grundsätzlich habe es sich um eine Routineoperation gehandelt, es sollte ein Stent eingesetzt werden. Der Eingriff selbst sei laut der Zeitung ohne Komplikationen verlaufen, im Überwachungszimmer des Spitals sei es der Frau aber plötzlich rapide schlechter gegangen.

Innere Blutungen übersehen

Dabei soll es sich um innere Blutungen und anschließendes Kreislaufversagen gehandelt haben, was von der diensthabenden Ärztin erst ein bis zwei Stunden später erkannt worden sein soll. „Das gefäßchirurgische Gutachten zeigt ein Fehlverhalten auf. Seitens der Staatsanwaltschaft wird das weitere Vorgehen nun geprüft“, hieß es seitens der StA Leoben in der Zeitung.

Laut KAGes wurde gleich nach Bekanntwerden der relevanten Informationen eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft eingebracht. Die betreffende Ärztin soll nun nicht mehr in einem Dienstverhältnis zur KAGes stehen.