Am 26. März 2024 wurde in Serbien zum ersten Mal der Amber-Alarm ausgelöst, genauer gesagt das „Find Me“-System aktiviert. Gemeldet wurde das Verschwinden der damals noch nicht einmal zweijährigen Danka im Dorf Banjsko polje bei Bor, nahe der rumänischen Grenze. Die wochenlange Suche nach dem Mädchen führte sogar bis nach Österreich und rückte ihr Verschwinden ins internationale Rampenlicht. Videos zeigten an einer U-Bahnstation in Wien ein Mädchen, das ihr zum Verwechseln ähnlich sah.

Die Hoffnung, Danka lebend zu finden, wurde aber vom serbischen Präsidenten am 4. April begraben. Live teilte Aleksandar Vučić im Fernsehen mit: „Danka ist ermordet worden, die Monster, die dafür verantwortlich sind, wurden festgenommen. Sie haben alles gestanden.“

Verhaftung der mutmaßlichen Mörder von Danka © IMAGO / Davor Javorovic/pixsell

Die mutmaßlichen Mörder, zwei Mitarbeiter der örtlichen Wasserwerke, sitzen seit über zwei Jahren in Untersuchungshaft. Die Leiche von Danka, die im Mai ihren vierten Geburtstag feiern würde, wurde bis heute nicht gefunden.

Zwölf Minuten in Banjsko polje.

Was geschah am Tag von Dankas Verschwinden? Die Mutter fuhr laut ihrer Aussage mit Danka und ihrem kleinen Bruder von Bor nach Banjsko polje zur Landwirtschaft ihres Großvaters. Um 13.06 Uhr parkte sie das Auto am Grundstück und ließ die Kinder zum Spielen in den Garten. Die drei waren dort allein. Etwa gegen 13.16 Uhr bat der Bub um Wasser, die Mutter holte es aus dem Auto und gab ihm zu trinken. Das habe zwei Minuten gedauert und in der Zeit sei Danka plötzlich weg gewesen. Zunächst habe sie sich mit dem Buben allein auf die Suche nach dem Mädchen gemacht. Nach einer Runde ums Haus rief sie ihren Mann, der riet sofort, die Polizei zu rufen.

Kurz danach habe die Mutter laut Einvernahme ein Auto, einen Fiat Panda mit der Aufschrift „Wasserwerke“, an der Straße gesehen. Ein Mann sei am Steuer gesessen, der andere mit dem Rücken zu ihr neben dem Auto gestanden. Nach etwa zwei Minuten sei dieser ins Auto gestiegen und sie seien weggefahren. Angesprochen habe sie die Männer nicht, es sei ihr nicht in den Sinn gekommen, sie meinte damals, sie würde Danka bald selbst finden. Auch ihr Ehemann begegnete später bei der Suchaktion den Männern der Wasserwerke und fragte nach Danka. Die Männer verneinten, sie gesehen zu haben.

Die Mordtheorie

Wie der damalige Innenminister und aktuelle Verteidigungsminister Bratislav Gašić erklärte, haben sich die verhafteten Männer zum Zeitpunkt des Verschwindens von Danka als einzige in der Nähe des Tatorts aufgehalten. GPS-Daten des Dienstfahrzeuges der Wasserwerke und Kameraaufzeichnungen benachbarter Häuser würden dies belegen.

Laut der Mordtheorie der Staatsanwaltschaft, die auch auf dem – mittlerweile widerrufenen – Geständnis eines der Mordverdächtigen fußt, sollen die Männer, die im Dienst alkoholisiert gewesen sein sollen, das Mädchen mit dem Auto angefahren haben. Sie sollen danach das leblose Kind ins Auto gelegt und weggefahren sein. Als das schwer verletzte Mädchen im Auto zu sich kam, habe einer der Männer das Kind erstickt. Danach hätten sie laut den GPS-Aufzeichnungen an der Mülldeponie von Banjsko polje gehalten. Dort sollen sie die Leiche vergraben haben. Danka wurde dort nie gefunden.

Laut Staatsanwaltschaft sollen die Täter die Leiche zwei Tage später an einen unbekannten Ort gebracht haben.

Bruder des Hauptverdächtigen getötet

Weil der Verdacht bestand, dass sie den Tätern geholfen hatten, die Leiche des Mädchens zu verstecken, wurden auch der Vater und der Bruder eines der Hauptverdächtigen am 6. April 2024 festgenommen. Der Bruder überlebte die Vernehmung nicht. Er habe einen medizinischen Notfall erlitten, trotz eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen konnte dem Mann nicht mehr geholfen werden, teilte das Innenministerium am nächsten Morgen mit. Eine Autopsie ergab jedoch, der Mann wurde bei seinem Verhör brutal misshandelt, was zu seinem Tod führte.

Das Nachrichtenportal Radar veröffentlichte Auszüge des Autopsieberichts, demnach stellten die Gerichtsmediziner in Belgrad beidseitige Rippenbrüche, Hämatome an Fußsohlen und Verletzungen an den Testikeln des Leichnams fest, zugefügt mit einem harten Gegenstand, vermutlich einer Eisenstange, unter massiver Gewalteinwirkung. Juristisch blieb sein Tod bis heute ungeklärt. Es gab keine Suspendierung, keine Festnahme und folglich keine Anklage.

In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit Nova gab der Vater an, ein Polizist habe ihm sogar während seiner Untersuchungshaft mitgeteilt: „Wir haben deinen Sohn getötet.“ Damals habe er nicht einmal erfahren, welcher Sohn gemeint sei. Auch vom Tod seiner Frau, sie starb zuhause an Herzversagen, habe er in der U-Haft im Fernsehen erfahren, mit der Schlagzeile: „Die Mutter von Dankas Mördern ist tot.“ Der Vater wurde mittlerweile aus der Untersuchungshaft entlassen.

Anklage

Nun wird Anklage gegen die beiden Hauptverdächtigen wegen Mordes an dem Mädchen von der Staatsanwaltschaft erhoben. Mehrmals wurde sie abgewiesen. Ende März dieses Jahres schlussendlich vom Obersten Gericht bestätigt. Aber auch in dieser Anklageschrift findet sich keine Antwort auf die Frage nach dem Verbleib der Leiche. Unter mehr als 500 ausgewerteten Beweisstücken konnte keine Verbindung zwischen dem Mädchen und dem Dienstwagen der Wasserwerke gefunden werden. Zudem sollen auch die GPS-Daten zu den Bewegungen der Verdächtigen Unstimmigkeiten aufweisen. Und die anfängliche Geständnisse auf der Polizeiwache widerriefen die Verdächtigen und erklärten, es sei ihnen durch Folter abgenötigt worden.

Wann der Prozess beginnen wird ist noch nicht bekannt. In Serbien wartet man gespannt darauf, ob dort endlich Antworten auf die Frage kommen werden: „Was geschah mit Danka?“