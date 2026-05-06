Kuren erfreuen sich in Österreich traditionell großer Beliebtheit. Im Jahr 2024 wurden bei der PVA 114.611 Anträge auf einen Kuraufenthalt („Gesundheitsvorsorge Aktiv“) gestellt, 99.192 davon (rund 86 Prozent) wurden bewilligt. Diese Zahlen dürften künftig jedoch deutlich zurückgehen, denn die Regierung will bei Kuren sparen. Details sind noch nicht ausverhandelt, aber fest steht: Über die kommenden zwei Jahre sollen die Einsparungen ein Volumen von insgesamt 125 Millionen Euro haben – 50 Millionen Euro 2027 und 75 Millionen Euro 2028.

Wo genau gespart wird, sollen die Pensionskassen innerhalb der Selbstverwaltung selbst entscheiden können. Reha-Aufenthalte sollen nicht betroffen sein, sondern die „Gesundheitsvorsorge Aktiv“, die im Jahr 2018 die klassische dreiwöchige Kur abgelöst hat. Zur Einordnung: Die größte Pensionskasse, die PV für Arbeitnehmer, hat im Jahr 2024 für den Bereich Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation mehr als 1,4 Milliarden Euro ausgegeben.

Warnung vor Verallgemeinerung

Von der FPÖ gibt es für die Sparpläne Kritik, Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak spricht von einem „radikalen Sparkurs“. Dieser Kritik schließen sich auch einige User im Kleine-Zeitung-Forum an. „jpierer“ warnt als selbst Betroffener vor Verallgemeinerung und hebt den gesundheitlichen Aspekt hervor: „Kur drei Wochen, Reha bis zu sechs Wochen. Ja, ich fahre nächste Woche auf Kur, ich habe meine Diagnosen. Bitte nicht alle in einen Topf werfen, es gibt auch Menschen die diese drei Wochen benötigen, um die Arbeitsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Auch „chrissichris“ erachtet eine Kur als hilfreich, um den Alltag zu meistern: „Nicht immer geht man auf Kur, weil man irgendwas an seinem Lebensstil ändern muss. Ich finde Kuren (in unserer Firma) sogar sehr sinnvoll, wenn ich Menschen gesund und damit länger im Arbeitsleben halten will.“

„Helmut1964“ kommentiert sarkastisch: „Besser heilen statt Vorsorgen. Ist sicher billiger. Herr, wirf Hirn vom Himmel. [...]“ Denselben Fehler ortet auch Robert S. auf unserer Facebook-Seite: „Genau, bei der Gesundheitsvorsorge sparen, und später dann bei der medizinischen Versorgung doppelt und dreifach drauflegen. Eine besonders intelligente Idee.“

„Wer wirklich krank ist, fährt auf Reha“

Doch es gibt auch Stimmen, die die Einsparungspläne begrüßen. „Wer wirklich krank ist, fährt auf Reha. Da ist eine Kur nur Zeitverschwendung. Das bisschen Massage und Fango bekommt man auch ambulant“, findet „Plauterkater“.

Ähnlich sehen das auch „nuss-würfel“ („Reha macht Sinn, Kur geht am Sinn vorbei.“) und „meinemeinung63“ („Absolut richtig! Kur ersatzlos streichen. Reha ist sinnvoll“).

„logon1“ appelliert mit deutlichen Worten an die Eigenverantwortung der Menschen: „Fakt ist, dass viele Menschen ihren Körper wie ihren ärgsten Feind behandeln. Überfressen, saufen und rauchen. Und nach der Kur‘geht's fröhlich weiter. Die Schäden soll dann die Allgemeinheit bezahlen.“ Auch „walterkaernten“ knüpft an diesem Punkt an: „Für viele ist eine Kur drei Wochen Urlaub, bezahlt durch Steuerzahler. Von denen, die ich kenne, hat durch eine Kur NIEMAND etwas an seinem Lebensstil geändert. Leider hinausgeworfenes Geld.“

Der wirtschaftliche Aspekt von Kuren

Ein paar Kommentare nehmen noch einen anderen Aspekt in den Fokus: den wirtschaftlichen. „Kenne einige Systemausnützer, besonders die Pensionsspekulierer! Aber zu bedenken ist auch, dass damit sehr viele Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Ob das dafür steht, wage ich zu bezweifeln. Arbeitslosengeld aus dem Steuertopf vs. Job aus dem Steuertopf? Da ist mir der Job lieber“, betont „07ran“.

Auch „bierglas“ sieht das ähnlich: „Was man nicht vergessen darf, ist der wirtschaftliche Faktor. Hier gibt es sehr viele Menschen, die den Job verlieren könnten. [...]“ Und „Kay123“ schreibt: „[...] Was jeder während der Kur macht, das muss jeder selber wissen und für sich verantworten – das ist ja kein Gefängnis! Bitte bedenkt auch die Arbeitsplätze. Wenn die Kur eingespart wird bzw. womöglich abgeschafft wird, dann sind wieder mehr Arbeitslose! [...]“