Der achte Siebenfachjackpot in 40 Jahren Lotto ist geknackt: Vier Spielteilnehmer beendeten mit ihrem Sechser die Jackpot-Serie. Sie erhalten für ihren Sechser jeweils exakt 2.113.437,40 Euro

Zwei der glücklichen Gewinner kommen aus Tirol, ein Gewinn geht nach Niederösterreich und ein Tipp wurde auf win2day abgegeben.. Während die „sechs Richtigen“ 1, 7, 12, 13, 14 und 42 in Niederösterreich und einmal in Tirol per Quicktipp erzielt wurden, gelang der zweite Tiroler Sechser per Normalschein und jener über win2day mit einem Systemschein.

Insgesamt wurden für die Ziehung am Mittwoch mehr als 6,5 Millionen Tipps abgegeben.