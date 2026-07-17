Alice Samec

Redakteurin News & Social Media

Geboren und aufgewachsen in Pörtschach am Wörthersee (Kärnten). Seit der Matura wohnhaft in Graz und schon während des Studiums in der steirischen und auch der Kärntner Medienbranche tätig, z.B. bei den Wochenzeitungen „der Grazer“ oder der Tageszeitung KTZ, den TV-Portalen Steiermark1 und KT1 und seit dem Jahr 2000 bei der Kleinen Zeitung. Studium der Germanistik und Medienkommunikation und Absolvieren der „Kleine Zeitung Akademie“, damals bereits in der Außenpolitik und der Online-Redaktion der Kleinen Zeitung sehr aktiv und ab 2006 im Bundesland-, Österreich- und Leute-Ressort umtriebig. Zusatzausbildung am Kuratorium für Journalismus. Seit 2015 damit beschäftigt, den digitalen Content der Kleine-Zeitung-Redakteure zu managen. Berichtet seit vielen Jahren live von der Opernredoute