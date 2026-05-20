Auf die Eckpfeiler des Doppelbudgets 2027/28 hat sich die Regierung zwar schon geeinigt, die Details sind aber noch in Verhandlung. Nun liegt dem „Kurier“ ein Arbeitspapier zum Doppelbudget vor, wonach die Regierung bei Arbeitslosen offenbar stärker sparen will als bisher gedacht. Bereits bekannt ist, dass es Einsparungen bei der Arbeitslosenversicherung geben soll. In Zukunft sollen auch Geringverdiener einzahlen. Dadurch sollen sich Mehreinnahmen von 276 Millionen Euro im Jahr 2027 und 415 Millionen Euro im Jahr 2028 für den Staat ergeben.

Sperrfrist nach der „Einvernehmlichen“

Neu ist nun die Idee einer vierwöchigen Sperrfrist nach einer einvernehmlichen Kündigung, um ein „Zwischenparken“ beim AMS zu vermeiden. Zwei Wochen lang soll der Arbeitgeber zahlen, weitere zwei Wochen gäbe es keine Leistung für die Betroffenen. Hier betrage das Einsparungspotenzial 200 Millionen Euro im Jahr. Betroffen wären davon schätzungsweise 170.000 Personen pro Jahr.

Weniger Förderung für Langzeitarbeitslose

Deutlich gekürzt werden sollen außerdem die AMS-Förderungen für die Einstellung von Langzeitarbeitslosen. Hiervon erhofft sich die Regierung Einsparungen von 100 Millionen Euro im Jahr. Zusätzlich will die Regierung bei Kuren strengere Kriterien einführen. Dadurch sollen Einsparungen von 50 Millionen Euro im Jahr 2027 und 75 Millionen Euro im Jahr 2028 erzielt werden.

Familienbonus MUSS in Zukunft geteilt werden

Dass Familien- und Sozialleistungen nicht inflationsangepasst werden, soll dem Budget 2028 außerdem 150 Millionen Euro bringen. Einsparungen beim Familienbonus werden mit 130 Millionen Euro beziffert. Künftig sollen sich Eltern den Steuerbonus für Kinder ab drei Jahren verpflichtend teilen. Ein Elternteil kann dann maximal 75 Prozent des Bonus geltend machen und zwar unabhängig davon, ob der andere Elternteil steuerpflichtig ist oder nicht. Verdient ein Elternteil nichts, geht damit ein Teil des Bonus verloren.

Walter Veit: „Gift für Standort und Stimmung“

Außerdem soll etwa die Besteuerung von Pensionen aus Arbeitgeberbeiträgen vorgezogen werden, was 2028 rund 200 Millionen Euro einbringen soll. Und auch die Alkoholsteuer auf Spirituosen wird steigen – um geplante 30 Prozent. Hier rechnet das Finanzministerium mit zusätzlichen Einnahmen von 40 Millionen Euro im Jahr 2027 und 50 Millionen Euro im Jahr 2028. Die Hoteliervereinigung protestiert bereits dagegen: „Eine Schnapsidee. Das wäre Gift für Standort und Stimmung“, sagt ÖHV-Präsident Walter Veit. Es seien „bald mehr Steuern im Cocktail als Alkohol“.

Zudem sollen die Homeoffice-Pauschale sowie die Arbeitsplatzpauschale für Selbstständige abgeschafft werden. Der Gewinnfreibetrag auf Wertpapiere soll zwischen 2027 und 2029 befristet gestrichen werden, wodurch sich die Regierung rund 200 Millionen Euro erhofft.

Einsparungen in der Landwirtschaft

Und auch in der Landwirtschaft wird dem Arbeitspapier nach konsolidiert. Die Pensionsversicherungsbeiträge für Landwirte und Landwirtinnen sollen von 17 auf 17,4 Prozent erhöht werden. Außerdem sollen Privilegien bei der Rückerstattung von Sozialversicherungsbeiträgen gestrichen werden. Insgesamt will die Regierung so 50 Millionen Euro konsolidieren.