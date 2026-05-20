Am 18. April 2025 wurden die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Teilstrecken der A 2 und A 9 in der Steiermark aufgehoben. Damit „entlasten wir nun täglich tausende Pendler“, freute sich LH Mario Kunasek über ein Aus des Luft-100ers (IG-L). Ein Wahlversprechen der „Autofahrerpartei“ FPÖ war erfüllt. Wobei streng genommen der Luft-100er nicht vollständig verschwunden ist. Zwischen Graz-Ost und -West, wo die Autobahn durch Feldkirchen bei Graz führt, blieb es beim Limit gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft. Auf dessen Basis gilt seit 2017 eine Verordnung, wonach für den Abschnitt der A 2 ein permanenter 100er gilt.

Das war den Freiheitlichen ein Dorn im Auge, wie auch Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) im Vorjahr gegenüber der Kleinen Zeitung einräumte. Man würde daher „die rechtlichen Möglichkeiten prüfen“, um im besagten Abschnitt via Straßenverkehrsordnung einen klassischen 100er verordnen zu können. Die „IGL-Verordnung Feldkirchen“ könnte dann ersetzt werden.

Tempo 100 statt IG-L 100

Das soll nach dem Pfingstwochenende passieren. Die Autobahngesellschaft Asfinag müsste – nachdem die alte Verordnung durch die neue ersetzt wird –, die Kundmachung von Tempo 100 nach IG-L in Tempo 100 ändern. Daran haben sich dann auch reine E-Autos zu halten. Wobei: Durch die Bauarbeiten an der Murbrücke gilt derzeit abschnittsweise ohnehin Tempo 80 bzw. 60.

Dass im Abschnitt nicht 130 km/h gefahren werden darf, ist im Interesse von Feldkirchen. Bürgermeister Erich Gosch (ÖVP) hatte ausdrücklich gewarnt, dass Anrainer durch den Entfall des Limits verstärkt unter Lärm und Emissionen leiden würden. Eine entsprechende Petition wurde gestartet. Oder wie argumentierte Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ) 2017: „Neben dem Wohngebiet sind sensible Einrichtungen wie etwa ein Ärztezentrum und der Schulstandort unmittelbar berührt. Unsere Untersuchungen bestätigen insbesondere eine hohe NO2-Belastung.“