Den 22 öffentlichen Universitäten in Österreich droht ein massives Sparpaket. Am Dienstagnachmittag wurde bekannt, dass die Hochschulen in den Jahren 2028 bis 2030 den Gürtel enger schnallen müssen. Kolportiert wurden Einsparungen von 2,5 Milliarden auf ein Budget von insgesamt 15,5 Milliarden Euro. Bestätigt wurde diese Summe seitens der Bundesregierung bisher nicht.

Die Vorsitzende der Österreichischen Universitätenkonferenz (Uniko), Brigitte Hütter, ging am Mittwoch in die Offensive: „Am Montag hat uns die Information erreicht, dass eine Kürzung ansteht, die in ihrer Dimension beispiellos ist.“ Es ist eine Kürzung von etwa 14 Prozent, rechnet die Rektorin der Kunstuni Linz vor.

Unis müssen Tausende Mitarbeiter abbauen

Die Folge: Die Universitäten müssen etwa ein Fünftel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsparen: „Universitäten sind personalintensive Orte. Das ist nicht neu.“ Wissenschaft, Forschung und Kunst brauchen Ressourcen, 80 Prozent der Kosten entstehen beim Personal. Aber: „Es geht um Fachkräfte, Wettbewerbsfähigkeit – es sind Investitionen in die Zukunft, es sind keine einmaligen Ausgaben“, sagt Hütter. Ein Schaden, „der nur über Jahre, wenn überhaupt, aufholbar“ sei.

„Das alles sind erste Rechnungen nach dem ersten Schock“, sagt die Rektorin, die die Kürzungen nicht hinnehmen will: „Wir kämpfen für die Universitäten und die Zukunft unseres Landes“, sagt sie. Aus ihrer Sicht habe die Wissenschaftsministerin die Einsparungen als vollendete Tatsache vermittelt. Am 27. Mai werde es eine Großdemo in Wien geben, weitere Aktionen sind in den Landeshauptstädten geplant. Auch die ÖH hat bereits Proteste angekündigt. Man sehe sich laut Hütter an der Seite der Gewerkschaften, der Studierenden und der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler: „Es geht um unschätzbaren Schaden für die Republik.“ Verhandlungen gab es bisher keine zwischen Politik und Hochschulen, man fordere daher insgesamt 18 Milliarden an Budget für 2028 bis 2030.

Enorme Auswirkungen durch Sparpaket auf Gesundheitssystem

Markus Müller, Rektor der Meduni Wien und Uniko-Vize, betont eine weitere Folge der enormen Sparmaßnahmen: „Die Medizinischen Hochschulen sind das Rückgrat des Österreichischen Gesundheitssystems“, sagt er. In vielen Fällen werden an den Med-Unis die schwerwiegendsten Fälle behandelt, allein das AKH in Wien zählt etwa 1,2 Millionen Patienten pro Jahr. „Das sind dramatische Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung und zivile Landesverteidigung.“ Auf die Versorgung der Österreicherinnen und Österreicher habe das Sparpaket enorme Auswirkungen.

Gleichzeitig verweist Müller auf „enorme öffentliche Forderungen an die Unis“ – etwa die Verdoppelung der medizinischen Studienplätze.

All das führt sogar dazu, dass die Unis höhere Studiengebühren andenken: Aktuell nehme man 60 Millionen Euro damit ein, sagt Hütter, eine Erhöhung sei aber nicht im Sinne der Hochschulen. Dennoch: „Wir wollen die besten Köpfe, wir wollen den offenen Hochschulzugang – aber wir sehen uns gezwungen, auch darüber nachzudenken.“

Rektoren kündigen „radikale Kürzungen“ an Unis an

Die Unis seien bereit, am nötigen Sparkurs mitzuwirken, betonte Sebastian Schütze, Rektor der Universität Wien. Aber auch er spricht von „radikalen Kürzungen auf allen Ebenen“. Hütter verweist daher darauf, dass die heimischen Hochschulen vier Prozent Anteil am Gesamtbudget der Republik hätten – das sei nicht nachvollziehbar: „Es ist ein Supergau an der Zukunft der Republik.“ Zudem sei abgesteckt, welchen Stellenwert Bildung und Universitäten in der Bundesregierung hätten: „Das ist fatal!“ Wissenschaft und Forschung sei nicht Schwerpunkt des Bundes, habe man seitens des Wissenschaftsministeriums gegenüber den Rektoren klargemacht, so Hütter. „Die EU erhöht das Budget, dort setzt man ein Zeichen – in Österreich ist das Gegenteil der Fall.“

Das bereitet auch den Technischen Hochschulen Sorge, wie Jens Schneider, Rektor der TU Wien, sagt: „Unis sollten nicht den Hauptbeitrag zur Budgetkonsolidierung des Bundes tragen.“ Er sorgt sich um den Wegfall internationaler Experten, weniger Nachwuchsförderung, weniger Drittmittel aus der Wirtschaft und damit insgesamt schlechtere Studienbedingungen. „Obwohl die Unis ein zentraler Zukunftsinvestition sein sollten.“ Mit dem Sparpaket werde der Innovationsstandort Österreich massiv gefährdet: „Das ist eine Richtungsentscheidung gegen die Zukunft“, weswegen Schneider eine Diskussion und ein Nachrüsten der Regierung erwartet.

Um die Position der Unis zu untermauern, haben sich alle 22 Rektorinnen und Rektoren am Dienstag einstimmig dazu entschieden, aus der Hochschulstrategie 2040 auszusteigen und nicht mehr an dem vom Wissenschaftsministerium forcierten Projekt teilzunehmen, sagt Hütter: „Wir werden an diesen umfangreichen Arbeitsgruppen nicht mehr teilnehmen.“ Stattdessen will man die eigenen Positionen rund um den Wert der Wissenschaft stärken.