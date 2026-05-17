„Wir werden zu Einsätzen teils gar nicht mehr alarmiert“
Interview.
Der neue Klagenfurter Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Socher spricht im Interview über den Konflikt mit der Berufsfeuerwehr, warum deren Chef nicht sein Freund ist und warum die Stadt zehn freiwillige Wehren braucht.
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Der neue Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Socher spricht über Konflikte mit der Berufsfeuerwehr und die Notwendigkeit von freiwilligen Wehren in Klagenfurt.
Socher betont, dass die freiwillige Feuerwehr trotz der Berufsfeuerwehr wichtig ist, um Brände und Notfälle effektiv zu bewältigen.
Es gibt Spannungen zwischen Berufs- und Freiwilligenfeuerwehr, insbesondere bei der Alarmierung und Informationsweitergabe.
Socher kritisiert, dass die Freiwilligenfeuerwehr nicht immer alarmiert wird, obwohl sie oft näher am Einsatzort ist.
Der Konflikt könnte sich auf die Motivation der Freiwilligen auswirken, aber Socher sieht keine Gefahr für die Sicherheit der Bevölkerung.