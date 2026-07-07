Kunden aus ganz Österreich finden den Weg in das kleine, aber schmucke Geschäft in der Postgasse 2 in der Innenstadt von Klagenfurt, zwischen Neuer Platz und Benediktinermarkt. Der klingende Name „Nähcasette“ ist Programm. Im Sortiment sind mehr als 90.000 Knöpfe, die darauf warten, ausgesucht und an passender Stelle angenäht zu werden. Es gibt große Knöpfe, glitzernde Swarovski-Knöpfe, schillernde, bunte Knöpfe und besonders einzigartig geformte Schmuckstücke etwa Blumen, Dreiecke oder Herzen, außerdem eine umfassende Palette an Trachtenknöpfen. Zusätzlich befinden sich 3000 andere Produkte für Hobbyschneider und Liebhaber des Upcyclings im Geschäft. Darunter Reißverschlüsse in allen erdenklichen Farben und Längen, Bänder, Nadeln, Schnallen, Scheren, Aufkleber zum Aufpeppen oder Verdecken von unliebsamen Löchern beispielsweise im Kniebereich der Kinderhose.

Auch online können die Produkte bestellt werden. „Durch unsere Auswahl haben wir wirklich Kunden aus ganz Österreich, die bei uns fündig werden. Uns ist es wichtig, Lösungen anzubieten für unsere Kunden. Unser wichtigstes Gut ist ganz klar der Service und die Beratung“, erläutert Geschäftsführer Martin Seyer, der gebürtige Klagenfurter, der mittlerweile in St. Veit lebt.

Ein seltenes Handwerk

Die Nähcasette wurde 1980, vor 46 Jahren, von Maximilian und Johanna Seyer gegründet. „Mein Vater hat zuerst das Singer-Nähmaschinengeschäft in der Bahnhofsstraße geleitet“, sagt Seyer, der im elterlichen Betrieb gelernt hat und diesen seit 2003 führt. 2014 hat er einen Nähmaschinen-Service gegründet. Nähmaschinen können im Geschäft gekauft oder instandgesetzt werden. „Ich habe das Handwerk von einem Singer-Mechaniker gelernt. Wir können auch Geräte instand setzen, die bis zu 100 Jahre alt sind“, sagt Seyer. In Kärnten gibt es nur mehr wenige Betriebe, die Nähmaschinen instandhalten können.

Leute reparieren wieder

Seyer möchte zukünftig noch mehr für den Bereich „Upcycling“ anbieten. „Man merkt bei unseren Kunden, dass sie nachhaltiger leben möchten. Es wird wieder mehr repariert. Daher möchten wir unser Sortiment hier ausbauen“, schildert Seyer. Im Geschäft bietet man auch den Austausch und die Reparatur von Reißverschlüssen an. 2017 wurde das Geschäft renoviert. „Unsere Kunden haben uns allerdings gebeten, dass wir alles so lassen wie es war. Dem sind wir so gut wie möglich nachgekommen.“

Seyer, der auch gewerblicher Skipper ist, hat sich als Unternehmer noch ein zweites Standbein aufgebaut. Vor vier Jahren hat er die Firma „Yachtingplus“ gegründet. „Wir veranstalten Segelreisen in Kroatien und Griechenland, verchartern Yachten und bilden auch Skipper aus“, schildert Seyer, der leidenschaftlich gerne hinter dem Steuerrad steht.