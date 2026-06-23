Zwei Häuser stehen am Ufer des Freibacher Stausees. Eines davon nennt sich zwar „Stauseewirt Kaiser“, erlebte aber in den vergangenen drei Jahren keine noblen Zeiten. Das soll sich jetzt ändern. Der „Kaiser“ lebt.

Das traditionsreiche Gasthaus in der Gemeinde Zell steht unter neuer Führung. Nämlich unter jener von David Vogel, Alexis Johann und Peter Jäger, die allesamt aus der Region stammen und ihre Kindheit im „Kaiser“ verbrachten, als Erwachsene aber unterschiedliche Wege einschlugen. Vogel kommt aus der Hotellerie und lernte in Übersee, wie Gastlichkeit funktioniert. Heute verdient er sein Geld mit der Organisation von Musiktourneen in Großbritannien. Johann beobachtet als Unternehmensberater in Wien vor allem die Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz, während Unternehmer Jäger aus Gallizien das Wirtshaus wieder in Schuss gebracht hat. Die ungewöhnlich wirkende Kombination vereint verschiedene Know-hows, die den „Kaiser“ in die Neuzeit führen sollen.

„Wir möchten jetzt schauen, wie die Sache angenommen wird“, sagt Johann, der den Stauseewirt mit seinen Partnern und neun Mitarbeitern im Sommer täglich öffnet. Die Hoffnung ist groß, mit guter, moderner Küche des Berliners Michael Karg sowie mit verschiedenen Konzerten einen dringend notwendigen Ort des Zusammenkommens zu kreieren. „Wir möchten einen Platz schaffen, an dem sich Menschen begegnen, regionale Kulinarik genießen und gemeinsam schöne Sommermomente erleben können“, sagt Vogel bei der Eröffnung des „Kaisers“. Im Haus am Seeufer, ein für Johann „wunderschöner Platz“, stecke genügend Potenzial dafür.

Stausee wurde saniert

Denn der See, der die Gemeinden Zell, St. Margareten und Gallizien verbindet, gewinnt wieder an Bedeutung. Lange Zeit war dort an Baden nicht zu denken, senkte ihn die Kelag im Jahr 2022 für Sanierungsarbeiten ab. Das war auch der „Sargnagel“ für Konstantinos Zagoris, der dem „Kaiser“ im Jahr 2018 einen griechischen Anstrich verpasst hatte. Eine Pandemie und ein abgesenkter See später endete das Hellas-Projekt im Dezember 2023 mit einer Insolvenz. Seit gut einem Jahr ist der Wasserpegel des Stausees wieder da, wo er sein sollte, und gilt unter jenen, die echte Abkühlung suchen, als ein besonderer Geheimtipp.

Johann und Co. gingen Risiken ein. Die investierte fünfstellige Summe soll zu einem etablierten Gasthaus führen, das auch im Winter seine Gäste begrüßt. Dass dafür Interesse in der Bevölkerung besteht, zeigt ein Crowdfunding-Projekt. 5500 Euro kamen über Bürger der Gemeinden und jenseits dessen für den neuen „Kaiser“ zusammen – mit der Hoffnung, dass er noch länger lebt.