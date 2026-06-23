Keinen guten Start erwischte Skelzen Proksi aus Strau in Kirschentheuer. Über den Gastronom aus dem Rosental wurde am Dienstagmorgen am Landesgericht Klagenfurt per Gläubigerantrag ein Insolvenzverfahren eröffnet. Das geben die Gläubigerschutzverbände AKV und KSV am 23. Juni in ihren jeweiligen Pressemitteilungen bekannt.

Proksi betreibt eine Pizzeria in Ferlach. Informationen zum Vermögen sowie zu den Schulden des Pizzeria-Chefs liegen dem AKV und dem KSV derzeit aber noch nicht vor. Bei der Insolvenz handelt es sich um ein Konkursverfahren.

Forderungen bis 3. August

Zum Insolvenzverwalter wurde Felix Fuchs aus Klagenfurt bestellt. Forderungen können über den AKV und KSV bis zum 3. August gestellt werden. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 17. August statt.