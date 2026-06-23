„Uf“ - mit diesem knappen Kommentar veröffentlichte das bekannte und exklusive Fischrestaurant „Gariful“ auf der kroatischen Insel Hvar vor wenigen Tagen ein Video auf seiner Facebook-Seite. Das Reel wurde inzwischen fast 900.000 Mal aufgerufen und löste zahlreiche Spekulationen darüber aus, welcher Hai darauf zu sehen ist.

Die Aufnahmen zeigen jedenfalls einen größeren Hai, der um ein Boot kreist. Offenbar versucht das Tier dabei, seine Beute zu verteidigen. Diese, vermutlich ein toter Schwertfisch, treibt in unmittelbarer Nähe im Wasser. Zunächst wurde darüber spekuliert, ob es sich bei dem Hai möglicherweise um einen Weißen Hai handelt. Inzwischen sehen laut kroatischer Tageszeitung „Večernji list“ jedoch viele deutliche Hinweise darauf, dass auf den Bildern ein sogenannter Kurzflossen-Makohai zu erkennen ist. Auf Anfrage der Kleinen Zeitung wollte man sich auch vonseiten der „Deutschen Stiftung Meeresschutz“ am Montag nicht festlegen. Nur soviel: In der Ostadria gibt es rund 30 Haiarten.

Die schnellsten Haie

Kurzflossen-Makohaie erreichen Geschwindigkeiten von 70 km/h und mehr. Sie gelten als die schnellsten Haie. Diese Haiart ist laut „Deutscher Stiftung Meeresschutz“ in der Adria nur selten anzutreffen. Berichte über Sichtungen gab es etwa 2019 vor der Stadt Makarska. Kurzflossen-Makos werden bis zu vier Meter lang. Sie werden gerne mit dem Weißen Hai verwechselt.

Drei bestätigte Sichtungen

Weiße Haie sind in der Adria ebenfalls sehr selten. Im Juni des Vorjahres ging ein junges Exemplar Fischern vor der Küste Montenegros ins Netz. Es war die erst dritte bestätigte Sichtung in der Adria in drei Jahrzehnten. Erst Anfang Juni wurde ein ausgewachsener Weißer Hai zwischen Sizilien und Tunesien im Mittelmeer gefilmt.