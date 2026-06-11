Über ein Unternehmen, das sich mit Beteiligungen sowie mit italienischen Lebensmitteln auseinandersetzt, wurde am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet. Das geben die Kreditschutzverbände AKV und KSV in ihren jeweiligen Pressemitteilungen bekannt.

Dabei handelt es sich um die „Fran Investment GmbH“ mit Sitz in der Bahnhofstraße in Klagenfurt. Das Unternehmen beschäftigt sich konkret mit der Beteiligung an anderen Firmen, laut KSV ist die GmbH zusätzlich noch als Wein-, Prosecco- und Lebensmittelhändler aktiv. Weitere Details zur Insolvenz, bei der es sich um ein Konkursverfahren handelt, liegen dem AKV und KSV zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Weder die Höhe der Passiva, noch die Anzahl an Dienstnehmern, die vom Konkurs betroffen sein könnten, ist derzeit bekannt.

Forderungen möglich

Zum Insolvenzverwalter wurde Stefan Kathollnig aus Klagenfurt bestellt. Forderungen können über den AKV und KSV bis 30. Juni gestellt werden. Die erste Berichtstagsatzung und Gläubigerversammlung findet anschließend am 14. Juli statt.