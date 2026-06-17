Vielen Männern, vor allem aber Damen ist Mario Wilhelmer ein Begriff. Der Friseur kümmert sich am Alpen-Adria-Platz in Klagenfurt um die Haare seiner Kunden, auf finanzieller Ebene kam der Betrieb in den vergangenen Monaten aber ins Stocken. Nun wurde über den Betrieb ein Konkursverfahren eröffnet.

Die Verbindlichkeiten betragen rund 230.000 Euro, geben die Kreditorenschutzverbände AKV und KSV bekannt. Von der Insolvenz sind 50 Gläubiger und sechs Dienstnehmer betroffen. Erst im Jänner 2023 übernahm Wilhelmer das Unternehmen seines Vaters, kämpfte aber schon damals mit Personalproblemen. „Daraus entstanden Umsatz- und Liquiditätsengpässe, die auch durch Restrukturierungsmaßnahmen nicht kompensiert werden konnten. Daher muss sich der Schuldner aktuell die Zahlungsunfähigkeit eingestehen“, lautet laut AKV die Insolvenzursache.

Mitarbeiter möchten Räumlichkeiten übernehmen

Mit Aktiva in Höhe von 72.000 Euro beläuft sich die Überschuldung auf rund 158.000 Euro. Das Unternehmen soll nun geschlossen werden, gleichzeitig ist die Vermögensverwertung und der Abschluss eines Zahlungsplans beabsichtigt. Zwei Mitarbeiter sollen das Interesse geäußert haben, das Geschäftslokal zu übernehmen.

Wilhelmer kommt damit wiederholt mit dem Konkursgericht in Kontakt. Im April sperrte er aufgrund der Finanzprobleme den Friseursalon Koschitz „by W.U.SCH“ in Spittal zu. Die „W.U.SCH GmbH“ führt Wilhelmer als Geschäftsführer und Gesellschafter, die Verbindlichkeiten betragen dort 140.000 Euro. In beiden Fällen ist nun Franz-Xaver Moser als Insolvenzverwalter aktiv. Forderungen können bis 7. Juli über den AKV und KSV gestellt werden.