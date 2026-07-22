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Camilla Kleinsasser
Redakteurin Regionalredaktion Oberkärnten & Osttirol
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Neuer Klettergarten mit bestem Blick auf die Kölnbreinsperre
von
Camilla Kleinsasser
Umwelt & Natur
„Viele Waldbauern haben bei Entfernung von Käferholz draufgezahlt“
von
Camilla Kleinsasser
Leute & Stars
Wirte schenken ihrer Hütte zum Jubiläum eine Ausstellung
von
Camilla Kleinsasser
Umwelt & Natur
Hat sich der Borkenkäfer nun endlich ausgetobt?
von
Camilla Kleinsasser
Chronik
Volksschule wird zum Bildungscampus ausgebaut
von
Camilla Kleinsasser
Sport
Er legte den Grundstein für große Ski-Karrieren
von
Camilla Kleinsasser
Kulinarik & Genuss
Kräuter sind in Irschen kein Modetrend, sondern Lebensgefühl
von
Camilla Kleinsasser
Chronik
Gefährliche Situationen für Radfahrer in der Lieserschlucht
Frage & Antwort
von
Camilla Kleinsasser
Kulinarik & Genuss
Das 25. Kräuterfestival wartet mit einer Neuigkeit auf
von
Camilla Kleinsasser
Leute & Stars
Eine Irschenerin schafft sich ihr „Kräuter-Dörfl“ in Osttirol
von
Camilla Kleinsasser
Chronik
Riesenhüpfburg sorgt am Millstätter See für Action
von
Camilla Kleinsasser
Leute & Stars
Ein Versehen wurde für zwei Spittaler zum größten Liebesglück
von
Camilla Kleinsasser
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