Es sind 120 Astbäume fertig gefräst und gebohrt, 40 Festmeter Holz sind hergerichtet, müssen aber noch für die Bewerbe markiert werden. „Wir erwarten noch die Lieferung von 100 Pokalen und 250 Medaillen“, zählt Armin Graf nur einige Punkte der To-Do-Liste auf, die kommende Woche erledigt sein müssen. Von 19. bis 22. Mai röhren am Litzlhof nämlich die Motorsägen, wenn das Bildungszentrum Schauplatz von gleich zwei großen Forstwettbewerben ist, bei denen sich über 200 Schülerinnen und Schüler sowie Studenten messen und vor den Augen von 40 Schiedsrichtern um die Wette sägen.

Ausgetragen wird die Alpen-Adria-Waldolympiade, an der 24 Teams aus sieben Ländern teilnehmen, und gleichzeitig die Europameisterschaft der Waldarbeit für Schüler und Studenten mit 24 Teams aus 17 Ländern. Insgesamt sind es samt Betreuern rund 300 Personen, die eine Woche lang in der Region nächtigen. „Eine Veranstaltung dieser Größenordnung hat es in dem Bereich noch nie gegeben. Das bringt schon auch Wertschöpfung in die Region und einen Werbewert durch Bilder und Berichte, die in ganz Europa verbreitet werden. Für uns ist es eine Ehre Austragungsort zu sein. Toll, dass das durch den Waldsportverein und die Sponsoren überhaupt ermöglicht wird“, freut sich Litzlhof-Direktor Alois Lackner. Auch wenn das mit viel Arbeit verbunden ist.

Für die Austragung braucht es alle Kräfte

Abgewickelt werden die beiden Wettkampf-Veranstaltungen zwar über den Waldsportverein unter Obmann Armin Graf, die Schule unterstützt aber wo sie kann. Gewisse Vorarbeiten können auch sinnvoll in den Unterricht integriert werden: „Wir haben etwa in Landtechnik diverse Einspannvorrichtungen gefertigt oder in Direktvermarktung Vorarbeit geleistet, denn die ganze Verpflegung der Gäste samt Galadinner und Abendessen nach den Bewerben passiert bei uns, teilweise in Kombination mit einem Catering“, schildert Lackner. Zusätzlich werden bei den Bewerben etwa 50 Schüler unterstützend im Einsatz sein und helfen, wo noch etwas gebraucht wird.

Bei der Vorbereitung wollte man bewusst Synergien nutzen, wie Graf betont: „Deshalb wurde die Wettbewerbswoche bewusst an das Litzlhofer Sommerfest, das Mittwochabend stattfindet, angehängt. So können wir die Bühne, Zelte, viel technisches Equipment, Absperrgitter und Ähnliches gleich nachnutzen.“

Spannende Bewerbe für Zuschauer

Sportlich gesehen wird es für die von Daniel Koch trainierten Litzlhofer Teams spannend: Johanna Zojer, Sophie-Christina Maier, Elisa Oberrauner und Magdalena Mandler (Absolventin 2025) wollen bei der Europameisterschaft den Titel in der Gesamtwertung erneut an den Litzlhof holen. Bei der Waldolympiade gehen die Burschen mit Paul Egarter, Andreas Meissnitzer, Sylvester Buchacher und Levi Lagger an den Start. „Natürlich erhoffen wir uns den einen oder anderen Spitzenplatz, die Hauptsache ist aber das Dabeisein, das Kontakte knüpfen bei den gemeinsamen Abenden und der Europagedanke dahinter. Das ist für jeden ein Erlebnis“, sagt Lackner. Doch auch Zuschauer kommen auf ihre Kosten, wenn die Späne fliegen. „Die Bewerbe sind frei zugänglich, Parkplätze vorhanden. Wir hoffen auf viel Publikum. Es ist eine einzigartige Möglichkeit Europas Waldarbeitselite in Aktion zu erleben“, lädt Lackner ein.