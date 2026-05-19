Man nehme ein Thema, das viele Menschen interessiert, beschaffe sich eine Menge Daten aus dem Netz, nehme die Künstliche Intelligenz hinzu – und fertig ist ein Ranking. Das lässt sich dann auch medial (ja, wir sind uns der Ironie bewusst!) gut verwenden. Neuestes Beispiel: Das Schnitzel-Ranking, in Auftrag gegeben vom Reiseanbieter TUI. „Das Ergebnis ist eine Rangliste, die überrascht und Lust auf die nächste kulinarische Städtereise macht“, heißt es passenderweise im Begleittext.

Bei TUI ging man folgendermaßen vor: Man eruierte die „Google-Beliebtheit“, also den Durchschnittswert der Bewertungen auf der Plattform, den Preis und einen „KI-Schnitzel-Qualität-Score“: Für diesen analysierte „ChatGPT“ die Schnitzelfotos aller 212 Restaurants und bewertete sie nach Bräunung, Panade, Größe und Präsentation. Das Ziel laut dem Reiseanbieter: „Eine möglichst objektive Antwort auf die Frage zu finden, wo das Schnitzel am besten ist.“ Auch besondere Optionen wie vegetarische oder glutenfreie Alternativen sollen in die Bewertung eingeflossen sein. Gekostet wurde jedenfalls keines der Schnitzel.

Glöckl Bräu räumte ab

Das Ergebnis: Im gesamten deutschsprachigen Raum (DACH-Raum) landet das Glöckl Bräu aus der Grazer Innenstadt auf Platz zwei. Gepunktet dürfte man vor allem beim Preis-Leistungs-Verhältnis haben: Mit 17,50 Euro liegt man sehr deutlich im günstigen Segment, das bei 9,90 Euro (ein Lokal in Rostock) beginnt. Von den Schweizer Preisen – bis zu 70 Euro für ein Kalbsschnitzel! – sind wir in Österreich ohnehin weit entfernt, der erhobene Durchschnittswert liegt bei 26,11 Euro.

Besonders hoch ist beim Glöckl Bräu aber auch die Beliebtheit auf Google: Hier kommt man mit 9,17 von 10 zu einem sehr guten Wert. Bei der KI-Überprüfung des Bildes landete man dann im oberen Feld: 8,70 beträgt der „KI-Schnitzel-Qualität-Score“, bei dem übrigens „Meissl & Schadn“ (ein Betrieb der Grazer Weitzer Hotels) in Wien und Salzburg den Top-Wert von 9,30 erzielte.

In Graz bewertet und für gut befunden wurde der Landhauskeller (KI-Schnitzel-Qualität-Score 72,49 bei einem Preis von 28,80 Euro), der Steirer (KI-Score 72,38 bei einem Preis von 28,90 Euro), Gösser Bräu (KI-Score 71,38 bei einem Preis von 22,50 Euro) und die Altsteirische Schmankerlstub‘n (KI-Score 66,73 bei einem Preis von 18,90 Euro).