Die Farben und der Duft von Lavendel, Malven, Ringelblumen und vielem mehr locken in Irschen dieses Wochenende nicht nur die Bienen an. Beim 25. Kräuterfestival lassen sich Besucher aus der Umgebung von der Vielfalt der Kräuter ebenso inspirieren wie der Pensionistenverein Arnoldstein „Gäste aus Südtirol und Busgruppen aus ganz Österreich und Slowenien", freut sich der Obmann des Kräuterdorf Marketingvereins Johann Ackerer.

„Kräuter leben, Kräuter erleben", lautet heuer das Motto, das nicht nur die einheimische Kräuter-Koryphäe Rosmarie Kranabetter in einem Vortrag aufarbeitete. Bürgermeister Manfred Dullnig erläuterte bei der Eröffnung: „Kräuter sind bei uns kein Modetrend. Das Thema wird seit 30 Jahren in gemeinschaftlicher Tradition gelebt. Von den Kleinsten, die schon im Kindergarten ihr Kräuterbeet pflegen, bis zur älteren Generation, die ihr Wissen weitergibt. Beim Fest laden wir alle ein, dieses Lebensgefühl kennenzulernen und mit nach Hause zu nehmen.“ Neben Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger, die bekannte selbst „eine kleine Kräuterhexe“ zu sein, lobte auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber: „Ich habe selten erlebt, dass sich eine Gemeinde mit einem Thema so identifiziert und dieses so weiterentwickelt.“

Begeistert vom Angebot im Kräuterhaus, den vielfältigen Ständen und der g‘schmackigen Kräuterküche zeigte sich auch Gottfried Lanzer aus Klagenfurt: „Ich habe einen Teil meiner Kindheit auf der Alm oberhalb von Irschen verbracht, war aber seit 60 Jahren nicht mehr hier. Es ist schön wieder da zu sein. Das Fest ist toll.“ Auch Kräuterpädagogin Johanna Thir aus Niederösterreich ist erstmals da und freut sich „vieles dazuzulernen“.

Ein Genuss für alle Sinne

Viel lernen kann man auch am Sonntag in Irschen: Zeitgleich mit der Eröffnung und dem Beginn des Frühschoppens um 10 Uhr, führt Annette Wallner durch den Kräutergarten, gibt dabei nicht nur nette Anekdoten zum Besten sondern auch zahlreiche Tipps. Um 11 Uhr geht es mit einem Vortrag über die Gebirgsaronia von Ingrid Toulali weiter. Besucher können sich aber auch einfach dem Genuss für alle Sinne hingeben.