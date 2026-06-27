Kräuter sind für Marion Hassler mit einem Lebensgefühl verbunden. Über viele Jahre hat sie ihre Eltern, Katharina und Friedrich Hassler, daheim am Biohof Köstl in Simmerlach bei Irschen beim Anbau unterstützt, unzählige Blätter und Blüten von Hand gezupft, zum Trocknen aufgelegt und mit weiteren Irschner Kräuterbäuerinnen und -bauern zu verschiedenen Tees weiter verarbeitet. Auch in all den Jahren, in denen sie in der Steiermark lebte, haben sie die Kräuter nie losgelassen.

Jetzt hat es die Drautalerin nach Osttirol verschlagen: Ganz genau in die Asslinger Ortschaft Dörfl, wo sie sich auf einem Acker ihres Lebensgefährten Richard Bachmann vulgo Unteröberster, auf über 1000 Metern Seehöhe, kräutertechnisch entfalten kann. „Er betreibt hier eine Milchviehwirtschaft und produziert das Osttiroler Rübenkraut. Hier wachsen aber auch meine Kräuter gut und von den Wirkstoffen her qualitativ hochwertig“, erzählt Hassler. Zu den bewährten Kräutertees, die es im Kräuterhaus Pfarrstadel zu kaufen gibt, verarbeitet sie für ihre „Sonnenhut KG“ aber nicht nur Blüten und Blätter aus eigenem Anbau. „Drei Viertel davon stammen von den Lieferanten aus Irschen. Die Herkunft wird da klar mit Oberkärnten-Osttirol ausgewiesen“, betont Hassler. Bald könnte es also neben dem beliebten „Gruß auch Kärnten“ auch einen „Gruß aus Osttirol“ in Teeform geben.

Marion Hasslers „Arbeitsplatz“ mit Blick auf die Osttiroler Berge © KK/Privat

Tålggn als Nische

Außerdem hat Hassler den Tålggn als Nische für sich entdeckt: „Das ist Getreide, das gewaschen und über Nacht eingeweicht wird. In der Nachhitze des Brotbackofens trockne ich es dann wieder. Dabei wird es auch ein bisschen geröstet. Wenn es wieder hart ist, mahle ich es auf.“ So kann man es dann kaufen und süß oder herzhaft zubereiten. „Tålggn ist sehr ballaststoffreich und gesund für den Darm. Ich mag ihn zum Beispiel gern in der Früh mit Milch“, sagt Hassler.