Es gibt viele Möglichkeiten, sich in den Lokalen und Bars am Wörthersee abzukühlen. Preislich unterscheiden sich Aperol, Spritzer und Co. teilweise aber stark, wie eine kulinarische Rundfahrt um den See zeigt.

In Velden achten bekanntlich die wenigsten Besucher akribisch auf die Preise. Das gilt auch für den Sol Beach Club, wo man in stilvoller Atmosphäre einen „Sol Aperol“ für 12,80 Euro (9,80 Euro ohne Prosecco) genießen kann. Bei den „Signature-Drinks“ setzt man auf den Geschmack der Grapefruit, der Pink Grapefruit Gin Fizz steht für 15 Euro auf der Karte, die Mexican Lemonade (Tequila, Grapefruit, Limette, Agavensirup) mit 14 Euro. Bestellt werden kann aber auch Flaschenweise Champagner. Die Flaschenpreise reichen von 375 bis 2800 Euro.

Im Sunset gibt es den Aperol für 6,50 Euro © Kk/privat

„Popcorn-Kunst“ in Velden

Ein Erlebnis ist auch der Besuch im „Rosemunde – Platzhirsch am See“ in Velden, ein Pendant zur „Platzhirsch-Alm“ in Schladming. Den Aperol gibt es für 9,80 Euro (8,90 Euro ohne Prosecco), einzigartige Cocktails, wie „Die Affäre“ mit Melonenlikör, Litschi und Limette, für 19 Euro oder „Flüssige Popcorn-Kunst im Glas“ namens „Pop Art“, kombiniert Bourbon mit Zitronen- und Orangensaft, für 15 Euro. Im Seerestaurant Rosé in der Villa Bulfon setzt man auf einen Rosé Bellini, der eiskalten Schaumwein mit frisch püriertem Pfirsich für 14,80 Euro vereint. Mit Champagner im Glas schießt der Preis um 10 Euro rauf. Einen klassischen Aperol-Spritz sucht man auf der Karte vergebens, bekommt alternativ einen Gamondi-Spritz für 9,80 Euro serviert.

Auch in Pörtschach enttäuschen die Getränkekarten nicht. Neben einem traumhaften Blick auf den Wörthersee erwartet die Gäste im Jilly Beach eine Reihe von exklusiven Getränken. „Besonders beliebt ist unser hausgemachter Bellini. Dafür sind wir bekannt. Angeboten werden in unserem Restaurant auch mediterrane, leichte Speisen, passend zum Wörthersee“, sagt Katharina Bernthaler vom Jilly Beach. Neu ist der „Pornstar-Spritz“ mit Passionsfrucht und Prosecco um 14 Euro. Im Bootshaus Werzers geht der beliebte Veneziano-Spritz, also Aperol mit Prosecco anstatt Weißwein, für 8,90 Euro über die Theke. Der Erdbeer-Spritz, Teil der „Bootshaus Specials“, wird mit einem Schuss Wodka um 12,90 Euro serviert.

Francesco Buongiorno, das neue Gesicht am Wörthersee © Peter Rass

Bei Hitze greifen Kunden zu Wasser statt Spritzer

Wenige Kilometer weiter mischt ein neues Gesicht unter den Wörthersee-Wirten mit. Francesco Buongiorno übernimmt das Strandbad und die Gastronomie im Kropfitschbad in Krumpendorf. Das Angebot in dieser ersten Saison ist noch etwas kleiner, erst im Frühjahr 2028 wird Buongiorno das neue „Kropfitschbad by il Gusto“ beziehen können. Trotzdem: „Es ist sehr viel los. Bei schönem Wetter gehen alle ins Bad“, erzählt er. Beliebt sind antialkoholische Aperitifs wie etwa der Gingerino für 4,50 Euro, aber auch die klassischen Spritzer mit Aperol, Limoncello oder der Hugo, jeweils für 6,50 Euro.

Im Sunset, neben dem Klagenfurter Strandbad, geht ebenfalls ein Getränk nach dem anderen über die Theke. „Bei Temperaturen ab 35 Grad wird am häufigsten Wasser mit Zitrone oder gespritzte Säfte getrunken“, erklärt Sunset-Geschäftsführer Alexander Hudelist. An lauen Abenden genießt man aber auch dort diverse Spritzer-Varianten. Ein Aperol-Spritz kostet 6,50 Euro (ohne Prosecco 5,60 Euro), die hauseigenen Spritzer mit verschiedenen Geschmacksrichtungen für 4,90 Euro. Minimal tiefer muss man beim Nachbarn in der Villa Lido dafür in die Taschen greifen. Ein Aperol-Spritz kostet dort 7,40 Euro, die leichte Variante ohne Prosecco 5,60 Euro.

Preisvergleiche hinken, sagt Wirtesprecher Stefan Sternad © Helmuth Weichselbraun

Andere Fixkosten führen zu anderen Preisen

Derartigen Preisvergleichen steht einer besonders kritisch gegenüber. „Das ist ein schwieriges Thema, weil immer Äpfel mit Birnen verglichen werden“, sagt Kärntens Gastro-Sprecher Stefan Sternad, der mit dem „See.Stern“ am Südufer selbst ein Lokal am Wörthersee betreibt. Jeder Wirt kalkuliert mit anderen Fixkosten und demnach mit anderen Preisen auf der Karte. Dabei die goldene Mitte zu treffen, sei so herausfordernd wie noch nie. „Mittlerweile ist eine extreme Sensibilität bei den Wirten vorhanden. Auch wir diskutieren jeden Preis durch“, sagt Sternad.

Nicht nur wirtschaftlich habe sich viel verändert, auch das Konsumverhalten sei ein anderes. Alkoholfreie Alternativen sowie „Day Drinking“ gewinnen an Beliebtheit, gleichzeitig wird der Lokalbesuch am See immer mehr zum Event. „Die Menschen stellen sich eine zentrale Frage: Stimmt das Gesamterlebnis, das sie bekommen, mit dem Preis überein? Wenn diese Frage mit Nein beantwortet wird, hat ein Lokal ein Problem“, sagt Sternad, der weiterhin davon überzeugt ist, dass viele gerne dazu bereit sind, für hohe Qualität etwas tiefer in die Taschen zu greifen.