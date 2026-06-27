Willi Gabalier tauscht Fernsehstudio und Tanzsaal gegen das Klassenzimmer. Wie der 44-Jährige der „Krone“ verriet, wird er ab Herbst an der Mittelschule Viktor Kaplan in Graz das Fach Kunst unterrichten. Möglich macht das ein Förderprogramm des Bundes, das Schulen mit besonderem Unterstützungsbedarf den Einsatz von Quereinsteigern ermöglicht.

Der studierte Kunsthistoriker bringt langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit. Seit rund 20 Jahren gibt er Tanzworkshops an Schulen und möchte seine Schüler mit Musik, Bewegung und Kreativität begeistern. Gleichzeitig kündigt er einen klaren Kurs an: „Ich halte nichts von Kuschelpädagogik“, sagt Gabalier im Gespräch mit der „Krone“. Schule brauche neben Spaß und Motivation auch Ernsthaftigkeit, um junge Menschen auf das Leben vorzubereiten.

Bekannt wurde Willi Gabalier als Tänzer, gewann 2012 die ORF-Show „Dancing Stars“ und war später unter anderem als Moderator der ServusTV-Sendung „Bares für Rares Österreich“ zu sehen. Neben seiner TV-Karriere führt er seit Jahren ein Tanzstudio in Graz.