Das 25. Kräuterfestival lockt kommendes Wochenende, am 3. und 4. Juli, viele Besucher nach Irschen. Ganz nach dem Motto „Kräuter leben – Kräuter erleben“ spürt man nicht nur die Begeisterung für die duftenden Energiebündel, die hier zwischen 600 und 1100 Metern Seehöhe wachsen und zu Tees, Räucherware, Sirup und vielem mehr verarbeitet werden. Man erlebt im Schaugarten die Vielfalt der Kräuter in allen Farben, erfährt, wogegen welches Kraut gewachsen ist und es gibt eine Neuigkeit zu sehen: eine barrierefrei zugängliche Teehilge direkt am Teegarten oberhalb der Schule.

„Hier können unsere Damen künftig Kräuter zupfen – das wird ja Blatt für Blatt, Blüte für Blüte von Hand gemacht – und die Teemischungen zusammenstellen. Dafür wollten wir schon länger einen Raum haben“, erzählt der Obmann des Kräuterdorf Marketingvereins, Johann Ackerer. Eine Hilge hatte man dafür zwar nicht explizit im Sinn: „Das hat sich in einem Gespräch mit Christian Striemitzer ergeben. Er ist Landwirt und einer unserer Schnapslieferanten und hatte die Hilge schon vor Jahren am Zwickenberg abgetragen. Das hat für uns natürlich gut gepasst.“ Denn diese Hilgen haben im Oberen Drautal eine lange Tradition, erklärt Ackerer: „Auf den daran angebrachten Querstangen wurde früher das geerntete Korn zum Trocknen aufgehängt, um es danach dreschen zu können.“ Heute braucht man sie in dieser Form kaum noch. Immer mehr Hilgen werden zum Unterstellen von Maschinen genutzt oder verschwinden aus dem Landschaftsbild.

Die Teehilge wurde im Rahmen eines von der EU geförderten Interreg-Projekts umgesetzt © KK/Kräuterdorf

Alpen-Adria-Teezeremonie

Jene vom Zwickenberg wurde in den vergangenen zwei Monaten in Irschen wieder aufgebaut und für ihre besondere Verwendung angepasst, die eben die Tradition mit Genuss und Ruhe verbindet. Das Teehäuschen soll nämlich nicht nur zum Kräuterzupfen dienen, sondern auch einen touristischen Mehrwert für Tagesgäste haben, wie Martina Lanzer vom Kräuterdorf Marketingverein schildert: „Und zwar werden hier künftig Alpen-Adria-Teezeremonien abgehalten, die etwa drei Stunden dauern. In dieser Zeit gehen wir mit den Besuchern Kräuter sammeln, sie werden selbst gezupft, gemischt und in Tassen und Schalen, die von unserer örtlichen Töpferin Anette Reuer angefertigt wurden, aufgegossen. Dazu gibt es eine Kräuterjause. So soll den Leuten einerseits verdeutlicht werden, welche Arbeit hinter den Tees steckt, andererseits soll beim Genießen auch Ruhe in den Tag gebracht werden.“

Bei Zeremonien wird der Irschner Tee in Schalen der heimischen Töpferin Anette Reuer aufgegossen © KK/Lanzer

Regionenübergreifendes Projekt

Umgesetzt wurde die Teehilge samt Adaptierungen und viersprachigem Infomaterial im Zuge eines EU geförderten Interreg-Projekts, an dem auch das Thermen- und Vulkanland Steiermark sowie die Region Prekmurje in Slowenien beteiligt sind. Mitte Juli kommen die Projektpartner nach Irschen, um zu sehen, wie sich der Projektteil hier entwickelt hat und umgesetzt wird. Grundgedanke dahinter ist auch eine touristische Partnerschaft in Form von geplanten Busreisen aus den Regionen in die jeweils anderen. Das Budget für das über zwei Jahre laufende Projekt, das Ende August seinen Abschluss findet, beläuft sich für alle drei Regionen insgesamt auf rund 626.000 Euro, wobei über 500.000 Euro gefördert sind.

Wertschöpfung durch Kräuter

Wie sehr Irschen mit und von den Kräutern lebt, zeigt sich auch darin, dass durch das Kräuterdorf sieben Arbeitsplätze für Frauen geschaffen wurden. Für etliche Bäuerinnen und Bauern sind die Kräuter zusätzliche Einkommensquelle und Irschen ist durch die Kräuter und die damit verbundenen Führungen beliebtes Ziel für Busreisen und Tagesgäste geworden, die beim Einkauf im Kräuterhaus und beim Essen in den Gasthöfen für zusätzliche Wertschöpfung sorgen. Wer zum Kräuterfestival übrigens nicht kommen kann und trotzdem in den Genuss der vielen Produkte kommen will: Das Kräuterhaus Pfarrstadel hat montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.