Sehr wahrscheinlich ist die Stiftsbibliothek Admont ein Glücksbringer: Die Überraschungssiegerin des Eurovision Song-Contests, Dara aus Bulgarien, war in ihrem Video-Einspieler in der berühmten Bibliothek des Benediktinerklosters zu sehen und gewann. Dabei war sie gar nie dort: Mittels moderner Technik wurde die Sängerin in die Sehenswürdigkeit projiziert.

Heuer feiert die Admonter Klosterbibliothek ihren 250. Geburtstag und schafft es mit Leichtigkeit im Rampenlicht zu stehen: national und international, in Fachzeitschriften und klassischen Medien ebenso wie auf Social Media. Allerdings: An einen persönlichen Besuch kommt nichts heran. Wer das Glück hat, das ausgeklügelte Spiel mit dem Licht früh am Morgen oder am Abend verfolgen zu können, erinnert sich ewig daran. Die lichtdurchflutete, helle Bibliothek schafft den Spagat zwischen Rückzugsort, Hort des Wissens und weltweiter Aufmerksamkeit.

Achtes Weltwunder

Beauftragt wurde der prächtige Bibliothekssaal in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vom damaligen Admonter Abt Matthäus Offner, 1776 erfolgte die Fertigstellung. Die Bibliothek zählt zu den beeindruckendsten Innenräumen des europäischen Spätbarocks und gilt als einzigartiges Gesamtkunstwerk. Literatur, Architektur, Skulptur und Malerei verschmelzen zu einer Einheit. Josef Hueber, einer der bekanntesten österreichischen Barockbaumeister, ließ in den Saal den Geist der Aufklärung einfließen und schuf einen Raum, der ganz bewusst mit Licht und Weite gestaltet wurde. Das Motto: „Wie den Verstand soll auch den Raum Licht erfüllen.“

Der größten Klosterbibliothek der Welt wurde damals sogar die Bezeichnung „Achtes Weltwunder“ zugedacht. Das Prädikat größte Klosterbibliothek beziehe sich nicht auf die vorhandene Bücheranzahl, erläutert Pater Prior Maximilian Schiefermüller in einem seiner vielen Videos, mit denen er die Bibliothek erklärt. Längst sind Videos von ihm auch in einen modernen interaktiven virtuellen Rundgang durch die Bibliothek eingebettet.

Star im Internet

In Zeiten von Social Media ist die Bibliothek ohnehin ein Star im Internet. Spätestens seit die amerikanische Top-Talkerin Oprah Winfrey nach der Pandemie das Stift Admont in ihrem Buchclub erwähnte und einen Besuch empfahl, kennt man die Stiftsbibliothek weltweit. Mit Online-Präsenz, vielfältigen Marketingkampagnen sowie durch die umfangreiche Berichterstattung durch Influencerinnen und Influencer habe man weltweit mehrere hundert Millionen Menschen erreicht, bestätigt Mario Brandmüller vom Stift Admont.

Die Eckdaten der Bibliothek bilden den realen Grundstein der digitalen Faszination: 70 Meter lang und 14 Meter breit ist die Bibliothek, im Mittelraum weist sie eine Höhe von 12 Metern auf. Über 60.000 Bücher sind im Saal sichtbar, rund 200.000 Werke befinden sich insgesamt im Bestand. Darunter findet man mehr als 1400 wertvolle Handschriften ab dem 8. Jahrhundert und 530 Inkunabeln, das sind Frühdrucke, die vor dem Jahr 1500 entstanden.

Brandkatastrophe wie durch ein Wunder heil überstanden

Blickt man nach oben, faszinieren sieben monumentale Deckenfresken von Bartolomeo Altomonte, die der Künstler im Alter von über 80 Jahren geschaffen hat. Besonders eindrucksvoll ist auch das Schaffen von Josef Stammel in der Bibliothek mit der Figurengruppe „Die vier letzten Dinge“, Tod, Gericht, Himmel und Hölle. Die überlebensgroßen Standfiguren zeichen sich durch ihre ausgeprägte Gestik und Mimik aus.

Dabei hätte die Geschichte der Stiftsbibliothek auch ganz anders verlaufen können: Bei der Brandkatastrophe vom 27. April 1865 zerstörte ein verheerendes Feuer große Teile des Admonter Marktes und des Stiftes, forderte Menschenleben und vernichtete wertvolle Kunstschätze. Die weltberühmte Stiftsbibliothek blieb wie durch ein Wunder weitgehend verschont.

Einladung für die Song-Contest Siegerin

Im Jubiläumsjahr gibt es von Seiten des Stiftes jetzt auch die Einladung für Songcontest-Siegerin Dara zu einem persönlichen Besuch. Wer weiß: Vielleicht gibt sie sogar ein Privatkonzert an dem Ort, der ihren Erfolg einleitete.