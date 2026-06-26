Der Wecker ist gestellt, das Bier eingekühlt, der Kaffee gemahlen. Die, die am Sonntag um 4 Uhr in der Früh das dritte und letzte WM-Gruppenspiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Algerien schauen möchten, müssen das aber nicht alleine machen. In Klagenfurt laden zumindest zwei Bars zum geselligen Public Viewing.

Eine davon ist die Bar Italia am Alten Platz. Das Lokal „kämpfte“ für die Übertragung des Spiels direkt am Platz, dem erteilte die Behörde offenbar aber eine Absage. Denn das Spiel wird im Inneren des Lokals gezeigt. Zudem müssen jene, die das Spiel im Lokal von Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) und Berit Jonke mitverfolgen möchten, noch eine weitere Hürde beachten: Der Besuch ist nur nach einer Anmeldung möglich. „Die Anmeldung ist unbedingt notwendig, da wir nur ein begrenztes Kontingent an Plätzen haben“, gibt Geschäftsführerin Berit Jonke in einer Aussendung bekannt. Die Anmeldung ist online unter bar-italia.at/anmeldung möglich. Fußballfans dürfen sich auf Eierspeis, Leberkäse und verschiedene Drinks freuen.

Iren fiebern mit Österreich mit

Österreich gegen Algerien flimmert um 4 Uhr morgens aber nicht nur in der Bar Italia über die Bildschirme, auch das Pub „McMullens“ am St. Veiter Ring überträgt die WM-Partie. Das irische Lokal zeigt das Spiel auf mehreren Fernsehern sowie auf einer großen Leinwand. Gelockt wird mit kaltem Bier, die Hoffnung auf eine gute Stimmung ist groß. „Wir sind zwar Iren, aber unsere Herzen schlagen für Österreich“, gibt das Lokal auf Instagram bekannt.

Personal und Behörden erschweren Übertragung

Wie berichtet, hatten einige Wirte im Vorfeld der Übertragung mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen. Ob, wo und wie ein Lokal das Spiel gezeigt werden darf, war auch Sache der Bau- und Gewerbebehörde der Stadt, die jedes Ansuchen einzeln prüfen musste. Zudem ringen Lokale mit dem Personal – einerseits sei Personal, das um diese Uhrzeit arbeiten möchte, schwer zu finden, andererseits gehen die Wirte mit entsprechenden Nachtzuschlägen auch ein wirtschaftliches Risiko ein. An fehlendem Personal platzte schlussendlich die eigentlich genehmigte und geplante Public-Viewing-Veranstaltung im Fritz Club am Viktringer Ring.

Am Neuen Platz wird das Spiel nicht gezeigt. Dem erteilte die Behörde mit Verweis auf den Anrainerschutz schon vor Beginn der Weltmeisterschaft eine Absage. Wie die Kleine Zeitung aber weiß, wird vor allem auf politischer Ebene weiterhin nach Möglichkeiten und Wege gesucht, die Übertragung am großen Public-Viewing-Gelände dennoch zu ermöglichen. Die bereits vor Wochen erteilte Absage der Behörde sowie der Umstand, dass die für eine kurzfristige Genehmigung erforderlichen Magistratsmitarbeiter in wenigen Stunden ins wohlverdiente Wochenende gehen, lassen eine Umsetzung aber als unrealistisch erscheinen.