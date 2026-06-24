Wer schaut nicht gerne Fußball in großer Runde? Spätestens das Public Viewing am Neuen Platz in Klagenfurt bewies in der Vorwoche, dass auch unkonventionelle Ankick-Zeiten die Massen in die Stadt ziehen können. 2500 Fußballfans verfolgten den Auftaktsieg der ÖFB-Elf mit Start um 6 Uhr morgens am Neuen Platz mit. Am Wochenende wartet mit der Partie gegen Algerien ein noch früherer Anpfiff: Sonntags um 4 Uhr startet das dritte und letzte Gruppenspiel der Österreicher. In den Klagenfurter Bars und Clubs herrscht zum Teil noch Unsicherheit, ob und wie das Spiel gezeigt werden darf.

So auch in der Bar Italia, die schon vor Beginn der Fußball-WM in Nordamerika für die Übertragung der Partie die Werbetrommel rührte. Chefin Berit Jonke machte die Rechnung aber ohne den Magistrat. Sie ging ursprünglich nicht davon aus, dafür einen zusätzlichen Stempel der Behörde zu benötigen. „Es ist schwierig, wenn es zuerst so und dann so ist. Jetzt fehlt mir noch der Bescheid“, sagt Jonke. Sie möchte im Laufe der WM noch sechs Spiele nach Mitternacht in ihrem Gastgarten am Alten Platz zeigen. Ob sie das darf, prüft ebenfalls der Magistrat.

Personalprobleme zwingen Fritz Club zur Absage

Hafenstadt-Chef Michael Pontasch nimmt auch großes Publikumsinteresse am Spiel wahr, hadert aber mit der Übertragung aus verschiedenen Gründen. Einerseits sei es schwer, für diese Uhrzeit Personal zu finden. Daran scheitert auch die bereits genehmigte und durchgeplante Übertragung im Fritz Club von Samuel Herault. Andererseits sei für Pontasch die Beantwortung der Frage, ob und wo er das Spiel in seiner Hafenstadt zeigen dürfe, „tricky und sehr komplex“. Eine finale Entscheidung trifft der Jurist erst im Laufe der Woche.

Diese einfache Frage ist für Wirte deshalb so schwer zu beantworten, weil sich dahinter ein Rattenschwanz an individuellen Regelungen verbirgt, der nur mit Blick auf einzelne Betriebsanlagengenehmigungen, Sperrzeitverordnungen und die Klagenfurter Gastgärtenverordnung lösbar ist.

Grundsätzlich gilt: Im Rahmen der WM dürfen Spiele in Klagenfurter Gastlokalen ohne zusätzliche Genehmigung des Magistrats bis maximal 2 Uhr und in Gastgärten bis maximal Mitternacht gezeigt werden. Für die Übertragung des 4-Uhr-Spiels darf jeder Gastronom bei der Bau- und Gewerbebehörde der Stadt um eine Ausnahmegenehmigung ansuchen. Für die Entscheidung prüft die Behörde die jeweiligen Betriebsanlagengenehmigungen und Sperrzeitenverordnung und erteilt individuell eine oder keine Erlaubnis.

Klare Rechtslage aus Sicht der Behörde

Die Rechtslage sei klar, heißt es von der zuständigen Behörde, die von der „überwiegenden Mehrheit der Gastronomiebetriebe“ keine Einwände erfahren würde. Aussagen der Wirte zeigen jedoch, dass nicht alles so eindeutig ist. „Wahrscheinlich muss man das Spiel einfach zeigen und hoffen, dass keiner etwas sagt“, sagt ein Gastronom.

Kein Risiko sollte Manfred Dobesch eingehen, der lange auf die Möglichkeit der Übertragung des Nachtspiels hoffte. Doch der Anrainerschutz und das erhöhte Ruhebedürfnis in der Nacht überwiegen, lautete die Ansicht der Behörde, die Dobesch einen Strich durch die Rechnung machte. Überträgt Dobesch das Spiel unerlaubterweise doch, können verwaltungsstrafrechtliche Konsequenzen folgen.