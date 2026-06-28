Es war die 93. Minute, in der eine Fußball-Welt zusammenzubrechen schien. Österreich geriet gegen Algerien mit 2:3 in Rückstand und war zu diesem Zeitpunkt ausgeschieden. Und das, nachdem sich beide Teams bis zu diesem Moment nicht wirklich wehtun wollten. Dementsprechend hart ging ORF-Experte und Co-Kommentator Andreas Herzog mit dem Spiel ins Gericht. „Das war 70 Minuten Ballgeschiebe. Ich hab‘ noch nie so einen Hundskick kommentiert!“

Am Ende gab es aber den 3:3-Ausgleich und auch Herzog war wieder zufrieden. „Das war ein Hollywood-Movie mit einem Happy End für Österreich.“