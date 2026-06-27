Am 27. Juni fanden in der Marktgemeinde Griffen die Landesmeisterschaft und der Landesjugendleistungswettbewerb der Kärntner Feuerwehren mit über 900 aktiven Feuerwehrleuten und rund 550 Jugendfeuerwehrmitgliedern statt.

Auf dem Weg dorthin fiel Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Miklauzhof aus der Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas auf einem Parkplatz in der Nähe des Gösselsdorfer Sees eine Rauchentwicklung auf. „Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass an einem Feldhäcksler die Bremsen aufgrund von Überhitzung zu brennen begonnen hatten“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Miklauzhof auf ihrer Seite im sozialen Netzwerk „Facebook“.

Folglich konnte der Entstehungsbrand rasch von einem Kameraden mittels Feuerlöschern gelöscht werden. „Durch das schnelle Eingreifen konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden“, heißt es auf der Facebookseite weiter. Danach setzten die Feuerwehrmitglieder ihre Fahrt zum Landesjugendbewerb fort.