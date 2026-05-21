Die Nervosität steht Johanna Zojer ins Gesicht geschrieben. Noch eine Umarmung von Waldsportobmann Armin Graf, die Kraft gibt. Etliche Schulterklopfer begleiten ihren Weg durch die Menge zum „Baumfällen“, bis sie der Litzlhofer Trainer Daniel Koch noch einmal abschirmt, letzte Tipps gibt, Mut macht und sie schließlich hineinschickt ins Wettkampfgelände. Dort fokussiert sich die junge Gailtalerin, geht in Gedanken noch einmal die Bewegungen durch. Bei der Europameisterschaft der Waldarbeit für Schüler und Studenten kommt es auf jede Kleinigkeit an, will man vorne sein. Immerhin sind die Litzlhoferinnen Titelverteidigerinnen im Team und wollen das vor heimischer Kulisse auch bleiben.

Start: Die Motorsäge röhrt, Zojer setzt zum Schnitt an, kniet und legt sich nieder, die Späne fliegen. Das Publikum verfolgt jede Bewegung ebenso wie die Kamera, die alles live im Internet überträgt. „Das ist schon ein enormer Druck, der auf den jungen Leuten lastet“, sagt Graf. Auch ihm sieht man an, wie sehr er mitfiebert. Schließlich, nach bangen Sekunden des Nachmessens der Schiedsrichter: Die Schülerin ballt die Faust und lacht. 659 Punkte! Lehrer, Mitschüler, Familie, alle freuen sich mit. Und ihre Lieblingsdisziplin, das Kettenwechseln, kommt erst noch. „Im Training schafft sie das unter acht Sekunden“, erklärt Graf. Auf der benachbarten Bühne zeigt die Stoppuhr bei einem Slowenen gerade knapp elf Sekunden an.

Fokus über Tage halten

„Als Trainer ist man oft viel nervöser, als Athlet“, erklärt Daniel Koch auf dem Weg zum nächsten Wettkampf-Platz. „Weil man nicht einschreiten kann. Man muss darauf vertrauen, dass die Mädchen ihre Trainingsleistungen gut drüberbringen. Ich kann ihnen jetzt nur noch den Halt und die Unterstützung geben, damit sie ihre Emotionen im Griff behalten, die Konzentration aufrecht halten und nicht zu viel wollen. Sie müssen merken, dass sie nicht allein sind.“ Hilfe bekommt Koch hierbei von der amtierenden Vize-Weltmeisterin Carina Modl.

Das Schwierige ist, dass man in mehreren technischen Disziplinen, einem Forstparcours und einer Länderstaffette abliefern muss. Der Bewerb zieht sich über mehrere Tage. „Für mich ist die größte Herausforderung das Mentale. Du musst nach Pausen immer wieder rauffahren und dich fokussieren“, sagt Litzlhof-Absolventin Magdalena Mandler (18) aus Dellach/Drau, die derzeit ihre Matura an der HBLFA Raumberg macht und mit Sophie-Christina Maier und Elisa Oberrauner das einheimische Team vervollständigt. „Es wäre schön, wenn wir wieder weit vorne landen würden. Aber da muss alles passen“, sagt sie.

Litzlhofer Burschen Olympia-Vierte

Bei den Litzlhofer Burschen hat das bei der Waldolympiade diese Woche nicht ganz geklappt: Der gute vierte Platz für das Team hinter der HBLA Bruck/Mur, der LFS Kirchberg und der LFS Stiegerhof wurmt doch ein bisschen, wie Sylvester Buchacher (17) aus Feld am See und Tobias Wirnsberger (16) aus Trebesing erzählen, während im Hintergrund an den quer im Hof liegenden Baumstämmen die Sägen aufheulen und Wettkämpfer kniend und liegend versuchen möglichst präzise zu schneiden. Immer daneben: die Schiedsrichter mit Stoppuhren.

Litzlhof-Direktor Alois Lackner ist trotzdem stolz auf die Burschen: „In den Einzeldisziplinen haben wir doch einige Stockerlplätze.“ Für ihn hat mehr Wert, dass die Schüler hier die Chance haben, „ihren Blick nach außen zu öffnen und mit anderen jungen Menschen aus 18 Nationen zusammenzukommen und zu sehen, dass eigentlich alle die gleichen Probleme haben. So ein internationales Flair zu erleben, ist etwas Besonderes.“ Dem pflichtet Armin Graf bei: „Die Stimmung ist sehr herzlich. Beim internationalen Abend zu sehen, wie die Jugend miteinander Spaß hat, wie sie gemeinsam singen und tanzen, das war für mich etwas Ergreifendes. Bei der Siegerehrung am Freitag wird die Stimmung sicher noch einmal gewaltig.“ Und danach, wenn die ganze Spannung abfällt, darf bei der EM-Party auch gefeiert werden.