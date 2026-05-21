Diejenigen, die Anita Orbán kennen, äußern sich durchweg anerkennend über Ungarns neue Außenministerin. Sie sei „aufmerksam, ruhig und offen“, heißt es. Ihr wird auch zugutegehalten, dass sie ungeachtet ihres eindrucksvollen Werdegangs, der sie international viel herumkommen ließ, stets am Boden geblieben sei. Heute wird Orbán gemeinsam mit Péter Magyar, dem neuen Premierminister Ungarns, zum ersten Wien-Besuch bei Bundeskanzler Stocker anreisen.

Orbán stammt aus dem ostungarischen 14.000-Einwohner-Städtchen Berettyóújfalu. Nachdem sie in den 1990er-Jahren in Budapest ein Wirtschaftsstudium absolviert hatte, ging sie mit 24 Jahren an die Tufts University in Massachusetts, wo sie Geschichte und Diplomatie studierte.

Expertin für Energie und Russland

Ihre Doktorarbeit mit dem Titel „Power, Energy and the New Russian Imperialism“ erntete in akademischen Kreisen derart große Anerkennung, dass sie von einem renommierten US-Verlag in Buchform herausgegeben wurde. Die 51-Jährige gilt als Expertin für die energiepolitische Expansion und Einflussnahme Russlands in Europa. Und sie wird seither nicht müde, zu betonen, dass Ungarn seine Energieversorgung streuen und demnach jedwede Abhängigkeit von Russland vermeiden müsse.

In dieser Frage steht sie freilich in fundamentalem Widerspruch zur ehemaligen Regierung von Viktor Orbán, die bis zu ihrer krachenden Niederlage bei der ungarischen Parlamentswahl am 12. April 16 Jahre lang am Ruder war. Als Folge der russlandfreundlichen Politik Viktor Orbáns kommen heute rund 90 Prozent der Erdöl- und Erdgaseinfuhren Ungarns aus Russland. Das will Anita Orbán nun ändern, indem Ungarn unter anderem mehr Flüssiggas (LNG) aus anderen Förderländern bezieht.

Einst im Team Orbán

Anita Orbán, die auch stellvertretende Ministerpräsidentin ist, stand aber nicht immer in Opposition zu ihrem Namensvetter – mit dem sie nicht verwandt ist – und dessen Regierung. So war sie zwischen 2010 und 2015 für das damals noch westlich orientierte Außenministerium als reisende Botschafterin tätig, damit beauftragt, die Gasversorgung Ungarns zu sichern. Als Viktor Orbán sich aber zunehmend Russland zuwandte, schmiss sie im Außenministerium hin und verdingte sich fortan in der Privatwirtschaft, darunter im Management des britischen Telekom-Riesen Vodafone.

Ungarns neuem Premier Péter Magyar gelang es jedoch, sie wieder in die Politik zu lotsen. Wohl auch, weil eines ihrer wichtigsten Anliegen die Anbindung Ungarns an Europa und den Westen ist. Mit Blick auf Viktor Orbáns berüchtigte Obstruktionspolitik in der EU sagte sie: „Wir waren zu oft zwischen den Speichen und zu selten selbst eine Speiche des Rades.“ Und sie versprach, künftig ein „verlässlicher Partner“ in der EU zu sein.