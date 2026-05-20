In Italien wird eine Zugstrecke, die auch von zahlreichen Touristen genutzt wird, eine Woche lang wegen Bauarbeiten gesperrt. Was die meisten Einheimischen wussten, kam aber für zahlreiche Reisende aus Österreich überraschend. Und so strandeten am Dienstag viele, die mit dem Regionalzug zwischen Cervignano und Venedig unterwegs waren, am Bahnhof in Cervignano del Friuli.

Die italienische Tageszeitung „Il Piccolo“ war vor Ort und fand „verzweifelte Österreicher, die mit ihren Rädern zwar auf der Route des Alpe-Adria-Radweges von Salzburg nach Grado bestens vorbereitet waren, aber von den Gleisarbeiten keine Ahnung hatten“. Den Hunderten Studierenden, Schülern und Pendlern, die am Bahnhof auf die Ersatzbusse warteten, war zwar bekannt, dass von 19. bis 24. Mai auf regionaler Ebene zwischen Cervignano und Venedig nur Busse verkehren, aber auch sie mussten das Chaos, das auf den betroffenen Bahnhöfen herrschte,, und diverse Verspätungen hinnehmen, wie italienische Medien berichten.

Die Busse fahren alle Bahnhöfe auf der Zugstrecke von Cervignano-Aquileia-Grado über San Giorgio di Nogaro, Latisana-Lignano-Bibione, Portogruaro-Caorle, San Stino di Livenza, San Donà di Piave-Jesolo bis Venezia Mestre an. Was die Schnellzüge anbelangt, gibt es eklatante Verspätungen, wenn diese überhaupt bedient werden.

Die italienische Bahn führt große Bauarbeiten an der Infrastruktur durch, damit Züge zwischen Venedig und Triest künftig schneller fahren können. Da die Bauarbeiten auch im Sommer weitergehen, sollten sich Touristen vor einer Italienreise mit dem Zug genau erkundigen, ob und wie die Verbindungen geführt werden.