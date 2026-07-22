Nina Koren

Ressortleiterin Außenpolitik & International

Gefühlsmäßig „immer schon“ mit Außenpolitik und mit Menschen in fremden Ländern befasst. Über den Tellerrand und vor allem über den Rand des uns schon Bekannten zu blicken, ist eine Lebenshaltung und Inspiration. Daher: Langjährige außenpolitische Journalistin. Herumgereist in den hintersten Winkeln, Gräben, „Gatschwiesen“, Metropolen vor allem des östlichen Europas, aber auch in die anderen drei Himmelsrichtungen. Menschen getroffen, die mir in ihrer Entschlossenheit und Menschlichkeit heute noch Vorbild sind. Analysen, Reportagen, Kommentare, Interviews. Studierte Slawistin und Romanistin. Ukraine und Russland lassen mich nicht los. Im übrigen ein Glückskind: Ich darf ein Team von ganz wunderbaren KollegInnen anführen, mit dem sich die wilden Wellen dieser außenpolitischen Welt journalistisch mit Tiefgang und Teamgeist reiten lassen.