Wenn man über Wolodymyr Selenskyj schreibt, sollte man am besten mit den Ukrainerinnen und Ukrainern anfangen. Mit den Musikern, die in den Luftschutzkellern und U-Bahnstationen ihre Geigen und Gitarren hervorholen, um ihren Mitmenschen mit Bach oder ukrainischen Volksliedern beizustehen. Mit den Lehrerinnen und Lehrern, die versuchen, die Kinder selbst dann noch zu unterrichten, wenn stundenlang der Strom ausfällt; mit den Nachbarn, die in größter Not miteinander teilen, was sie haben, einander retten; mit jenen, die einem normalen Zivilberuf nachgingen und von einem Tag auf den anderen an der Front standen, um die Angreifer zurückzudrängen.



Das sind die Menschen, die Wolodymyr Selenskyj als Präsident vertritt; deren Leben, Sicherheit und Zukunft er verteidigen muss. Und er macht es, das wurde in den vergangenen zehn Monaten wohl selbst im Kreml klar, mit jeder Faser seines Wesens. „Er hat sich unseres Vertrauens mehr als würdig erwiesen“, sagte kürzlich eine Ukrainerin.





Eine Wandlung, wie sie der 44-jährige Selenskyj durchmachte, vom Stand-up-Comedian zum Feldherrn, sieht man selten. Bubenhaft, frech, spielerisch trat er einst in seinen Spaß-Shows auf. Geträumt hat er in seiner Jugend davon, als Mann zu reüssieren, der die Menschen mit Heiterkeit erfreut. Im Februar, als klar wurde, Putin will die Ukraine, Selenskyj und alles Ukrainische vernichten, entschied sich Selenskyj zu maximaler Ernsthaftigkeit; zum Standhalten. Inzwischen hat er sich auch äußerlich verändert. Offenbar trainiert er sich in den Präsidentenbunkern die Anspannung aus der Seele. Er wurde körperlich kräftig, doch die Augen sind geschwollen vom Schlafmangel, der Bart ergraut. Statt zu erheitern muss Selenskyj seinem leidgeplagten Volk Trost zusprechen – zwischen Raketen und Massaker-Toten.

Der öffentliche Auftritt ist ihm vertraut



Das kann er; der öffentliche Auftritt ist ihm vertraut. Und es gibt Erfolge. Die Ukraine hält stand. Kiew steht. Putin musste seine Kriegsziele zurückschrauben. Sogar dann, wenn Russland perfide Strom- und Heizwerke zerstört, erweist sich die Ukraine als resilientes Staatsgebilde.

Selenskyj macht Lärm. Er fordert Hilfe. Er tritt in Parlamenten auf.



Erst kürzlich in Washington – es war das erste Mal seit Kriegsbeginn, dass er sein Land verließ – und er kam sofort wieder zurück. Manchen ist Selenskyjs Auftreten zu laut; es ist unbequem. Gegner werfen ihm Inszenierung vor. Er fordert, sich zu bekennen: für oder gegen den Diktator in Moskau, der Kinder tötet. Alice Schwarzer beklagte, Selenskyj provoziere – weil er Waffen fordert, um Putins Soldateska aus dem Land zu jagen. In der Ukraine sieht man das anders. Gräueltaten an Zivilisten haben die Besatzer als Visitenkarte in den ukrainischen Dörfern hinterlassen. Selenskyj nutzt sein Kommunikationstalent für sein Land.





Dabei war er anfangs, vor dem Krieg, als eher glückloser Präsident belächelt worden. Er glaubte daran, über Gespräche mit Putin einen Frieden für den Donbass ausverhandeln zu können. Der Russe ließ ihn abblitzen. Hardliner-Nationalist ist Selenskyj keiner. Er ist mit Russisch als Erstsprache aufgewachsen und lernte Ukrainisch erst später. Und für den Sohn jüdischer Eltern könnte die Behauptung Putins, in Kiew seien „die Nazis“ am Ruder, wohl kaum absurder sein. Vor einer Weile wurde Selenskyj gefragt, was er nach dem Ende des Krieges machen werde. „Ich wünsche mir für mich nichts als ein Bier am Strand“, sagte er.