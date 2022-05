Über zu wenig Besuch kann er sich nicht beklagen. Beinahe im Wochentakt reisen Politiker aus dem Westen nach Kiew, um ihm die Hand zu schütteln: Wolodymyr Selenskyj hat es innerhalb weniger Monate zur Berühmtheit auf dem Planeten geschafft. Geträumt hat er davon, als Mann zu reüssieren, der die Menschen mit Heiterkeit erfreut.

Es kam anders. Der 44-Jährige muss den Kriegspräsidenten der Ukraine spielen – in echt. Ein Quereinsteiger aus dem Show-Business; jetzt geht’s ums blanke Überleben. In der Nacht auf den 24. Februar schickte Putin Fallschirmjäger nach Kiew. Sie sollen Selenskyj absetzen – und zwar gefangen nehmen oder töten. Die Amerikaner bieten an, den bedrohten Präsidenten in Sicherheit zu bringen. Legendär ist dessen Antwort: „Ich brauche keine Mitfahrgelegenheit; ich brauche Munition“, soll Selenskyj erwidert haben.