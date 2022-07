Es geht um Solidarität in einer sehr schwierigen Zeit: Außenminister Alexander Schallenberg ist heute Früh zu einem aus Sicherheitsgründen zuvor nicht angekündigten Besuch in der Ukraine eingetroffen. Er wird in Kiew mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba sowie mit Präsident Wolodymyr Selenskyj zusammentreffen. Auch mit Parlamentspräsident Ruslan Stefanchuk sind Gespräche geplant. Zudem will Schallenberg die Kleinstadt Irpin nordwestlich von Kiew besuchen; Irpin im Rajon Butscha war Anfang März von russischen Truppen besetzt. Nach deren Abzug wurden die sterblichen Überreste vieler Zivilisten entdeckt, die offenbar wahllos erschossen wurden; viele trugen auch Folterspuren.