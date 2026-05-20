Das Bildungszentrum Litzlhof wird in dieser Woche zur Bühne für den europäischen Waldsport. Noch bis 22. Mai finden erstmals die Europameisterschaft der Waldarbeit (ECFS) und die Alpen-Adria-Waldolympiade zeitgleich an einem Austragungsort statt. Für Kärnten seien diese beiden Veranstaltungen etwas sehr Besonderes, sagte Landeshauptmann-Stellvertreter und Forstreferent Martin Gruber im Rahmen der Eröffnung mit Litzlhof-Direktor Alois Lackner und Waldsportverein-Obmann Hannes Kröpfl.

„Der Wald hat für Kärnten eine enorme Bedeutung. Er ist Lebensraum- und Erholungsraum, wichtiger Wirtschaftsfaktor und hat zugleich eine Schutzfunktion. Umso wichtiger ist es, junge Menschen für die Forstwirtschaft zu begeistern und ihnen eine Bühne zu geben, ihr Können zu zeigen“, betonte Gruber.

Vielseitige Disziplinen

Insgesamt gehen 46 Teams an den Start. 22 Teams aus 17 Ländern bei der ECFS sowie 24 Teams aus sieben Ländern bei der Alpen-Adria-Waldolympiade. Bewerbe wie Kettenwechsel, Kombinationsschnitt, Präzisionsschnitt, Entasten und das Fällen eines Baumes stehen dabei am vielseitigen Programm. Es gehe bei den Bewerben um Präzision, Können, Konzentration und Verantwortung im Umgang mit dem Wald.



Gruber dankte allen Organisatorinnen und Organisatoren, den Betreuerinnen und Betreuern sowie den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern für ihre wertvolle Arbeit: „Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünsche ich faire Wettbewerbe, starke Leistungen und viele schöne Begegnungen.“