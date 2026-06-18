Dass Michael Maier (Team Michael Maier) bei der Gemeinderatswahl am 28. Februar 2027 nicht mehr antreten wird, ist bekannt. Nun steht aber der Zeitpunkt für eine geordnete Übergabe fest. Wie er gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt, wird Maier am 25. Juni sein Amt als Bürgermeister der Stadtgemeinde Radenthein, das er seit 2015 ausübte, niederlegen. Als erster Vizebürgermeister wird Armin Egger amtsführend. Wie gesetzlich vorgeschrieben, erfolgt dann die Nachwahl im Gemeinderat für die restliche Periode.

„Ich freue mich sehr, dass Armin Egger bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen“, sagt Maier. „Mit seiner Erfahrung aus den letzten zwölf Jahren in der Gemeindepolitik und seinem Geschick Dinge anzupacken, ist er der richtige Mann, um Radenthein als Zentrum in den Nockbergen gemeinsam mit unserem Team weiter zu entwickeln.“ Der Zeitpunkt für die Übergabe fühle sich jetzt einfach richtig an. Maier wolle sich stärker seiner unternehmerischen Tätigkeit widmen, sich aber als Landtagsabgeordneter weiterhin „für ein starkes Radenthein und Oberkärnten einsetzen“. Er bleibt auch Gemeinderat und wurde erst kürzlich als Bezirksparteiobmann der ÖVP Spittal wiedergewählt.

„Wollte schon immer mitgestalten“

Armin Egger wird auch bei der Gemeinderatswahl 2027 als Spitzenkandidat – dann mit der Liste „Team Armin Egger“ – antreten. Er kam 2015 in den Gemeinderat, wurde 2021 Vizebürgermeister und Referent für Finanzen, Stadtentwicklung, Wirtschaft und Digitalisierung. „Ich war immer schon politisch interessiert und wollte mitgestalten. Gerade in der Gemeindepolitik kann man relativ schnell Dinge bewirken“, begründet der 37-Jährige sein Engagement. Ihm sei unter anderem wichtig, die Lebensqualität der Gemeinde zu erhalten und positiv weiterzuentwickeln und „unabhängiger zu werden von äußeren Einflüssen, was etwa Wasser- und Energieversorgung betrifft“. Beruflich ist Egger selbstständig mit seiner Firma „Egger IT“ tätig. Er hat medizinische Informatik sowie Informationsmanagement und IT-Security studiert. Seine Freizeit verbringt er gern sportlich, beim Ski- und Rad fahren oder Surfen.