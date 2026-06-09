Bei dieser Nachricht werden Autofahrer und Anwohner entlang der „Ausweichstrecke“ am Fratres auch in Hinblick auf den kommenden Sommertourismus aufatmen: Ab Freitag, 12. Juni, wird die Lieserschlucht, die Spittal und Seeboden verbindet, nach monatelanger Sperre gleich beidseitig für den Verkehr freigegeben! Dies teilten Straßenbaureferent Martin Gruber und der zuständige Abteilungsleiter des Landes Kärnten, Volker Bidmon, bei einer Pressekonferenz Dienstagmittag vor Ort auf einem Teilstück des künftigen Radwegs oberhalb der rauschenden Lieser mit.

Ursprünglich hätte man angedacht, die Straße schon zwei Wochen früher einspurig befahrbar zu machen. Dies hätte sich vergangenes Jahr aber als nicht praktikabel herausgestellt, weder für Verkehrsteilnehmer noch für die am Bau beteiligten Firmen. Deshalb habe man entschieden „durchzuziehen und dafür gleich ganz aufzumachen“, erklärt Martin Steiner, Geschäftsführer der ausführenden Lavanttaler Firma Steiner Bau, die zu Spitzenzeiten mit 50 Mitarbeitern in der Schlucht arbeitete. Bis Freitag werden noch letzte Maßnahmen, wie Markierungen, vorgenommen, bevor über den Sommer mit Arbeiten weitergemacht wird, die parallel mit dem Verkehr vereinbar sind. Etwa an der Unterführung der B 98 auf Höhe Seebach, wo bis Ende November gearbeitet werden soll.

Thomas Grasser, Volker Bidmon, Alexandra Greßl, die neue Radwegbeauftragte des Landes Kärnten, Martin Gruber, Gerhard Köfer und Martin Steiner © Camilla Kleinsasser

„Gut investiertes Geld“

„Wir sind gut im Plan, bei der Bauzeit wie finanziell“, erklärte Bidmon. „Von 1800 Metern Kragplatten, die für den Radweg zu errichten sind, sind 1000 Meter geschafft.“ 23 Millionen Euro seien für das Projekt Lieserschlucht veranschlagt. „Diese Kosten sind aber nicht für den Radweg allein“, ist Gruber wichtig zu betonen, weil er immer wieder darauf angesprochen werde, was daran so teuer sei. „Da geht es auch um Projektierung, Hangsicherung, Steinschlagschutz, die Erneuerung von Stützmauern, die Generalsanierung der Fahrbahn und mehr, das auf uns als Straßenerhalter sowieso zugekommen wäre.“ Gebaut werden etwa auch drei Gewässerschutzanlagen, in denen die Oberflächenwässer gesammelt und gereinigt werden, bevor sie in die Lieser abfließen. Für Gruber ist das Geld „gut investiert. Es ist ein Impuls Richtung Tourismus und entscheidend für den Standort.“

„Schlüsselprojekt für die Region“

Von einem „Schlüsselprojekt für die gesamte Region“ sprach Seebodens Vizebürgermeister Thomas Grasser, von einem „europaweiten Vorzeigeprojekt in der Umsetzung“ gar Spittals Bürgermeister Gerhard Köfer. Denn: Sind es derzeit im Sommer rund 1000 Radfahrer, die die Schlucht täglich nutzen, sollen es mit dem fertigen Radweg, der die Lücke zwischen Stadt und See schließt, mit einer stärkeren touristischen Bewerbung viele mehr werden. „Das ist ein Naturjuwel, das wir hier dann befahren dürfen“, sagte Köfer.

Auch Radfahrer dürfen laut Bidmon und Gruber die Lieserschlucht ab Freitag wieder durchqueren, allerdings auf geteilter Fahrbahn mit dem übrigen Verkehr. Die vorhandenen Kragplatten dürfen noch nicht befahren werden. Die nächste Sperre der Schlucht steht Anfang Oktober bevor.