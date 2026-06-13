Nicht nur der Sprung in den See bietet Abkühlung im Sommer, auch mit den Bergbahnen kann man der Hitze im Tal entfliehen. Die ultimative Erfrischung kombiniert beides: beim Eisbaden am Mölltaler Gletscher etwa. Die Bergbahnen starten hier ab 19. Juni in die Sommersaison, vom 26. bis 28. Juni gibt es Workshops im Eisbaden. Wem das zu cool ist, der kann auf der Bergstation auf 2800 Metern Seehöhe auf der neuen X-Chill-Terrasse des Panoramarestaurants Eissee entspannen. Dort gastiert am 12. Juli auch der Theaterwagen Porcia und am 16. August findet mit dem ersten Gletscherkirchtag Kärntens höchstgelegener Kirchtag statt. Wer noch höher hinaus will, kann sich mit der Gipfelbahn auf 3122 Meter Seehöhe befördern lassen und die Aussicht genießen. Alles zu Öffnungszeiten und Terminen unter www.moelltaler-gletscher.at. Für Kinder ab vier Jahren gibt es außerdem am 23. Juli, 20. August und 3. September „Möllibärs Naturabenteuer“ sowie Erlebniswanderungen mit Sylvia Granitzer. Anmeldung unter Telefon 0676-641 56 28.

Erlebnisberg Nassfeld

Besonders vielseitig ist das Angebot am Nassfeld, wo dieses Wochenende alle drei Sommerbahnen durchstarten. Die neue Gartnerkofelbahn feiert dabei ihre Sommer-Premiere. „Unser Ziel ist es, Gästen jeden Alters unvergessliche Bergerlebnisse zu bieten – von aktiver Erholung über Familienabenteuer bis hin zu einzigartigen Natur- und Geschmackserlebnissen“, sagt Bergbahnen Vorstand Christian Krisper. Für Abwechslung sorgen etwa der Aqua Trail „BergWasser“ mit Wasserspielstationen für die Kleinen, Kärntens längste Sommerrodelbahn „Pendolino“, die Riesen-Almschaukel „Dondolo“, ein Felsenlabyrinth im Outdoorpark, ein Flying Fox oder ein Bogensport-Parcours. Für Kletterfans bietet sich der spektakuläre Klettersteig „Däumling“ beim Gartnerkofelmassiv an, an dessen Fuß derzeit auch die Wulfenia-Blüte zu beobachten ist. Investiert werden im Sommer 13 Millionen Euro in eine neue kuppelbare Sechser-Sesselbahn, die bestehende Tellerlifte ersetzt und eine direkte Verbindung von Sonnleitn zur Tessdorfer Alm schafft. Sie soll im Dezember in Betrieb gehen und auch den Sommertourismus bereichern. Mehr zu Attraktionen und Öffnungszeiten: www.nassfeld.at

Sportlich Aktive sind am Nassfeld ebenso gut aufgehoben wie Genießer, etwa bei einer Wanderung auf der „Milchstraße“ am Karnischen Höhenweg von Käsealm zu Käsealm © KK/Michael Stabentheiner

Aktivsommer in Bad Kleinkirchheim

Die Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen sind schon in den Sommer gestartet und bieten für alle Altersgruppen ein reiches Programm: Von der Genusswanderung bis zum Gipfelsturm, von Europas längstem Mountainbike Flow Country Trail bis zum Kaiserburg Bob sowie dem Aktivpark und dem Mountain Yoga Trail bei der Bergstation der Brunnachbahn ist für jeden etwas dabei. Mit dem Ö3 Silent Cinema am 3. Juli und vier Kinderfesten im Juli und August wird auch in Sachen Veranstaltungen einiges geboten. Und bei Schlechtwetter bleibt immer noch die Therme. Näheres: www.badkleinkirchheim.com

Spaß an der Bewegung bietet der Aktivpark bei der Bergstation der Brunnachbahn © KK/Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen

Mountainbiken am Weißensee

Die Weißensee Bergbahnen punkten besonders mit ihren Mountainbike-Transportsesseln auf die Naggler Alm. Danach geht es Downhill auf drei Trails über Wurzelwege, Wellenbahnen, in Steilkurven und an schöne Aussichtspunkte. „Anschlussstrecken in die Gailtaler- und Karnischen Alpen eröffnen ein Eldorado mit 800 Kilometern an beschilderten MTB-Strecken“, heißt es auf der Homepage. Ein Natur-Pump-Track-Areal samt Übungsstationen bei der Talstation erweitern das Angebot. Für Familien gibt es laut Thomas Michor (Weißensee Information) auch „Rundwanderwege bis hin zur Drei-Täler-Wanderung Weißensee, Gitsch- und Gailtal.“ Infos: www.weissensee-bergbahn.at

Der Weißensee hat sich bei Mountainbikern einen Namen gemacht © KK/weissensee

Familienparadies Katschberg

Im Gegensatz dazu gibt es am Katschberg weder Rad- noch Hundetransport mit den Bergbahnen, dafür aber ein Paradies für Kinder bis zwölf Jahren. 20 Millionen Euro wurden in den vergangenen Jahren laut Geschäftsführer Josef Bogensperger in die neue Almbahn auf das Aineck samt Spielplatz und Holzkugelbahn investiert: „Mit dieser Kabinenbahn sind wir heuer erstmals schon im Mai in die Sommersaison gestartet und rechnen mit deutlich mehr Frequenz.“ Fährt die Bahn, haben auch die „Ainkehr“ und der „Adlerhorst“ geöffnet. Die Wandermöglichkeiten sind kindertauglich und ab 3. Juli bringt die Sommerrodelbahn beim Stamperl Spaß. Für größere Kinder gibt es dort auch eine Hochseilbahn und vieles mehr. Öffnungszeiten: www.katschi.at

Familien sind die Hauptzielgruppe am Katschberg © KK/Anze Furlan

Familienzeit am Goldeck

Familienzeit wird auch bei den Goldeck Bergbahnen, die am 18. Juni den Betrieb aufnehmen, großgeschrieben. Am 21. Juni gastiert der Theaterwagen, ab Anfang Juli wird wieder über die Tubing-Bahn gerutscht, es gibt einen Spielplatz und am 5. Juli ein Fest „als Auftakt für das neue Familienprogramm“, so Stefanie Hopfgartner. Montags werden Kinder spielerisch zu kleinen Landwirten: Vom Melken bis zum Butterschütteln geht es darum, wo Lebensmittel herkommen. Mittwochs gibt‘s Familienyoga im Bergpanorama und freitags Spiel-, Bewegungs- und Kreativangebote. Die Eltern können mitmachen oder sich daneben entspannen. Wer etwas Besonderes sucht, kann im Biwak unterm Sternenhimmel übernachten. Mehr: www.sportberg-goldeck.com

Das Tubing sorgt am Goldeck für strahlende Gesichter © KK/Daniela Ebner

Schatzsuche mit den Großglockner Bergbahnen

Mit den Großglockner Bergbahnen gelangen Besucher (derzeit wochenends, ab 3. Juli täglich) von Heiligenblut auf 2600 Meter Seehöhe und finden sich fernab vom Massentourismus vor der Kulisse von rund 40 Dreitausendern. Das Wandergebiet hat in allen Schwierigkeitsgraden etwas zu bieten, vor allem der Geotrail ist einzigartig. Für besonderen Spaß sorgt ein Megatrampolin und für die Kleinen bei der Mittelstation ein Wasserspielplatz. Neu angeboten wird heuer eine Schatzsuche vom Schareck Richtung Mittelstation. Näheres unter www.skisport.com/grossglockner

Das Megatrampolin ist eine der Attraktionen, die man mit den Großglockner Bergbahnen erreicht © Peter Maier/Austrian Mediahouse

Retro-Charme am Ankogel

Am Ankogel geht es mit einer Gruppenpendelbahn aus den 1960er-Jahren in zwei Sektionen auf den Berg. „Diese findet man heutzutage nur noch selten und sie verleiht dem Bergerlebnis einen ganz eigenen Charakter“, heißt es seitens der Bergbahnen. Die Bergstation auf 2636 Metern Seehöhe bietet einen idealen Ausgangspunkt für Wanderungen, auch weiter ins Gasteiner- oder ins Maltatal und mit dem 3252 Meter hohen Ankogelgipfel ist von hier aus mit entsprechender Erfahrung in drei bis vier Stunden auch ein Dreitausender zeitlich gut machbar. Die Bahn soll zeitgemäß weiterentwickelt und das Freizeitangebot erweitert werden. Es gibt etwa Überlegungen für einen Bike-Park. Diese Projekte befinden sich laut Bergbahnen noch in der Planungsphase. Öffnungszeiten: www.ankogel-mallnitz.at