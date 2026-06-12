„Das Kettenwechseln taugt mir so brutal. Wenn ich dabei bin, kann ich kaum aufhören“, sagt Johanna Zojer lachend. Unzählige Stunden hat die 17-jährige Gailtalerin aus Kötschach-Mauthen mit ihren Team-Kolleginnen am Litzlhof verbracht und mit der Stoppuhr im Rücken gekämpft, bis jeder Handgriff an der Motorsäge saß. „Wenn du dann beim Bewerb auf der Bühne stehst und eine gute Zeit hast, ist das unbeschreiblich.“

Schneller als der Weltrekord

8,51 Sekunden zeigte die Zeitnehmung zuletzt bei der Europameisterschaft der Waldarbeit für Schüler und Studenten am Litzlhof vor heimischem Publikum. Das ist schneller als der Weltrekord, der bei 10,69 Sekunden liegt! „Leider zählt er nur, wenn er auch bei einer WM fällt“, erklärt Zojer, die auch in allen anderen Einzeldisziplinen der EM – Entasten, Kombinationsschnitt, Präzisionsschnitt, Fallkerb – unschlagbar war. Immer direkt dahinter: Magdalena Mandler (18) aus Dellach/Drau. Die beiden haben schon im Vorjahr gemeinsam den Team-Titel geholt und ihn nun mit Elisa Oberrauner (17) aus Baldramsdorf und Sophie-Christin Maier (18) aus Seeboden verteidigt. „Zweifache Europameisterin, das klingt schon toll“, strahlt Mandler, die zwar die HBLFA Raumberg besucht, aber als Litzlhof-Absolventin im Team ist.

Bei der Siegerehrung jubelten die Litzlhofer Mädchen vor heimischem Publikum über Gold © KK/Litzlhof

Besser als die Burschen

Bei der EM waren die Oberkärntnerinnen eine Liga für sich: In der Einzelwertung der Technischen Disziplinen gesamt holten sie die Plätze eins bis vier. Zojer und Mandler erreichten dabei jeweils mehr Punkte als der beste männliche Teilnehmer. Ebenso hatten die Mädchen im Technik-Teambewerb die Nase vorn und zeigten den Burschen in der Länderstaffette wo es lang geht: „Es ist schon cool, wenn man die Burschen schlagen kann“, geben die Vier zu, auch wenn es ihnen mehr darum geht, einfach gute Leistungen zu liefern. Einzig im Forstparcours mussten sie sich einem Team aus Rumänien geschlagen geben. „Der war extrem schwer, wir haben uns bei ein paar Sachen verschätzt“, bedauert Oberrauner.

„Niemand trainiert wie wir“

Doch was macht die Vier so stark? „Es ist alles extrem gut aufgegangen, aber es trainiert auch niemand so wie wir“, begründet Mandler. „Wir haben die beste Infrastruktur, die beste Ausrüstung, WM-Teilnehmer als Trainer. Es stehen so viele Leute hinter uns, die diesen Erfolg ermöglichen. Das hat für uns großen Wert.“ Aber auch die Mädchen haben alles dafür gegeben, auch wenn man außer dem Titel nichts gewinnt. „Im Training für die Länderstaffette hat uns der Trainer zum Teil im Regen einfach durchlaufen lassen“, erinnern sich die Mädchen heute lachend, auch wenn sie es damals nicht so lustig fanden. Es hat sich ausgezahlt. „Vor Bewerben ist es schon so, dass fast die ganze Freizeit fürs Training draufgeht. Aber die Schneider waren für mich der Grund, warum ich an den Litzlhof gegangen bin“, sagt Zojer. „Man lernt durch die Bewerbe auch viel fürs Leben: den Umgang mit Druck, Teamgeist, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, wenn etwas nicht so funktioniert“, ergänzt Mandler, während die anderen nicken. Man spürt, dass sich die Mädchen ihre Erfolge gönnen und sich miteinander freuen.

Obwohl sie demnächst keine Litzlhof-Schülerinnen mehr sind, wollen sie dem Sport über den Waldsportverein treu bleiben. Eine Teilnahme bei der WM wäre für alle das Ziel. Beim Holzstraßenkirchtag im Juli könnten sie das Nationalteam auf sich aufmerksam machen.