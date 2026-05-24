Die Freude ist groß in der Musikschule Mölltal! Direktor Richard Unterreiner ist „unglaublich stolz“ auf seine Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrer und gratuliert zu herausragenden Leistungen: Das Ensemble „Clarisax“ mit Elena Noisternig, Sara Gugganig, Mara und Emely Granig sowie ihrem Lehrer Harald Kundert hat beim Landesbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ in Ossiach mit 96,25 Punkten in der Stufe A den Einzug ins Bundesfinale, das diesmal im Oktober in Liechtenstein ausgetragen wird, geschafft. Mit 97,25 Punkten in der Stufe B dabei sind auch Julian Schmidl, Theo Pucher-Pacher, Leonhard Sacher und Michael Hanser mit ihrem Ensemble „Low Brass“ unter der Leitung von Peter Vierbach. Die jungen Musiker spielen ansonsten bei den Trachtenkapellen Obervellach und Flattach.

Auch das Ensemble Clarisax mit Lehrer Peter Kundert fährt nach Liechtenstein © KK/Musikschule Mölltal

Unter den fünf Ensembles, die in Liechtenstein antreten, ist noch ein drittes aus Oberkärnten: Das „Quartetto-Suono del Corno“ mit Paul Fleißner, Maximilian Pichler, Marie und Sophie Warmuth holte ebenfalls 97,25 Punkte in der Stufe B. Sie spielen bei der Bürgermusik Millstatt sowie den Trachtenkapellen Obervellach und Seeboden und haben sich unter der Leitung von Wolfgang Warmuth zusammengetan.

Insgesamt war Oberkärnten beim Landesbewerb mit 22 von 34 teilnehmenden Musikgruppen stark vertreten. Die weiteren Ergebnisse des Landesbewerbs sind online über die Homepage des Kärntner Blasmusikverbandes abrufbar.