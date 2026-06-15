Der Verhandlungssaal ist auch an diesem Montag wieder rappelvoll. Jener Mann, der die Zuhörerinnen und Zuhörer am meisten interessiert, fehlt allerdings: Gerhard Oleschko. Der derzeit parteilose Keutschacher Bürgermeister hatte im Mai des Vorjahres die langjährige Finanzverwalterin der Gemeinde fristlos entlassen. Offiziell, weil sie Rechnungsbelege kopiert und dem Kontrollausschuss der Gemeinde übergeben hatte – obwohl Oleschko ihr das mündlich untersagt hatte.

Die erfahrene Buchhalterin, die zurück ins Amt will, und ihr Anwalt Bernd Peck sehen darin jedoch eine Vergeltungsmaßnahme. Denn einige der Belege tauchten später in einem Artikel des Journalisten Franz Miklautz auf. Was Oleschko dazu sagt, bleibt auch am mittlerweile dritten Prozesstag am Landesgericht Klagenfurt als Arbeits- und Sozialgericht offen. Nachdem er sich zuletzt auf die Amtsverschwiegenheit berufen hatte, ist er diesmal krankheitsbedingt verhindert. Laut der von Gemeindeanwalt Christian Leyroutz vorgelegten Arbeitsunfähigkeitsmeldung plagen ihn Magenbeschwerden.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Gekommen sind dagegen die Obfrau des Kontrollausschusses, Dorothea Seebacher (Grüne), und ihr Stellvertreter Georg Tazoll (SPÖ). Beide bestätigen, die Rechnungsbelege für ihre Prüfungstätigkeit dringend benötigt zu haben. „Daher haben wir einstimmig beschlossen, dass die Finanzverwalterin die Belege ausdrucken soll. Dieses Vorgehen war mit der Gemeindeaufsicht abgestimmt“, sagt Tazoll. Neben einem Stoß „von über zehn Zentimetern“ wären ihm die Unterlagen auch in digitalisierter Form auf einem USB-Stick übergeben worden. Er habe diese mit nach Hause genommen, um ihre Vollständigkeit zu überprüfen. Anschließend sei das gesamte Material der Gemeindeaufsicht übermittelt worden.

Gemeinderat Georg Tazoll © Helge Bauer

Weil Ausgaben von bis zu 600.000 Euro möglicherweise zu Unrecht getätigt wurden, schaltete die Behörde schließlich die Staatsanwaltschaft ein. Die Ermittlungen laufen, es gilt die Unschuldsvermutung. „In der letzten Gemeinderatssitzung haben wir beschlossen, dass der Bürgermeister rechtswidrig getätigte Ausgaben zurückzahlen muss“, berichtet Seebacher der Richterin. Nach den beiden Gemeindepolitikern nimmt Miklautz im Zeugenstand Platz. Dort erklärt er, die Finanzverwalterin sei nicht seine Quelle. Weitere Fragen beantwortet er mit Verweis auf das Redaktionsgeheimnis.

Da neben Oleschko auch eine geladene Gemeindemitarbeiterin krankheitsbedingt fehlt und Amtsleiterin Kerstin Gruber aufgrund ihres Urlaubs nicht aussagen kann, muss der Prozess um einen Verhandlungstag verlängert werden. Peck ist darüber verärgert: „Ich habe den Eindruck, es handelt sich um eine prozesstaktische Maßnahme, um das Verfahren zu verschleppen.“ Fortsetzung folgt.