Als kleine Jausenstation hat man beim Hasbauer in Klein St. Paul Anfang der 1960er-Jahre begonnen. Mittlerweile ist man als Landgasthof in der Region und darüber hinaus für seine gutbürgerliche Küche bekannt. Die Betreiber, Gerhard und Monika Dörflinger, führen das Haus bereits in dritter Generation – und befinden sich jetzt auf der Zielgeraden eines „Herzensprojektes“, wie es die Gastwirtin im Gespräch mit der Kleinen Zeitung bezeichnet.

Denn seit Anfang des Jahres war der beliebte Gasthof eher eine Baustelle als eine Anlaufstelle für hungrige Gäste. „Wir haben eine Komplettrenovierung vom ganzen Haus durchgeführt und im Grunde wirklich alles komplett neu gemacht“, betont Monika Dörflinger. Die gebürtige Tirolerin spricht außerdem von einem Zubau sowie einer Vergrößerung des Küchenbereichs. „Auch unsere Zimmer konnten wir komfortabler gestalten.“

Tradition und Modernes werden verbunden

Unter dem Motto „Tradition trifft Moderne“ habe man versucht, das bestehende Haus architektonisch weiterzuentwickeln und in einen „modernen Alpenstil“ zu überführen. „Es wurde zwar in den 1990er-Jahren ausgebaut, aber mittlerweile ist alles etwas älter und in die Jahre gekommen“, zählte Dörflinger schon Anfang des Jahres die Gründe für die Erweiterung auf. Auch für Feiern sei man inzwischen etwas zu klein gewesen.

Was man genau investiert hat, möchte Dörflinger nicht verraten, aber: „Es ist siebenstellig geworden und war nicht auf der günstigsten Seite, aber wir wollten in die Zukunft investieren und für uns war das wirklich ein Herzensprojekt.“

Die vergangenen Monate sind, wie das bei größeren Bauprojekten nun einmal meist der Fall ist, nicht ganz ruhig verlaufen. „Es war wirklich herausfordernd“, sagt Dörflinger. „Glücklicherweise hat uns eine Architektin bei den ganzen Planungen unterstützt, ohne sie hätte das nicht funktioniert. Es ist auch noch immer stressig.“

Ein neues Zimmer © KK/Privat

Eröffnungsfest im Juli

Aktuell befindet man sich in der finalen Phase, denn schon am Freitag, dem 26. Juni, soll wieder eröffnet werden. „Das ist quasi die inoffizielle Eröffnung“, sagt die Gastronomin mit einem Lächeln. „Eine offizielle Eröffnungsfeier findet im Juli statt.“ Genauer gesagt am Samstag, dem 11. Juli, ab 14 Uhr.

„Wir haben ein großes Hoffest geplant. Die Gäste können über den Hof ‚strawanzen‘ und sich bei verschiedenen ‚Standln‘ unterhalten“, freut sich Dörflinger. Die Feier soll im Stile eines Genussfestes aufgezogen werden. „Mit einem Bierstand, einem Weinstand, einem Flying Buffet und vielem mehr.“ Bei einem Flying Buffet werden mundgerechte Portionen von Servicekräften direkt unter die Gäste gebracht. Musikalisch unterhalten wird man vom „Kniascheibnecho“, im Anschluss gibt es noch gemütliche Loungemusik.

Kulinarisch darf man sich beim Hasbauer auf die typischen österreichischen Klassiker freuen. „Der Grillteller, Schnitzel oder Cordon Bleu gehen immer gut“, weiß die Wirtin, die die Küche im Gasthof als „bodenständig, frisch und ehrlich“ beschreibt. „Ein Renner ist aber auch unser Wild aus der Eigenjagd.“ Man sei allerdings offen für alle Gerichte. „Sollte hier zum Beispiel eine Feier gebucht werden, dann gehen wir auf alle Wünsche ein.“