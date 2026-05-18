Die größte Musikshow der Welt gastierte in der vergangenen Woche in Wien. Durch die drei Song-Contest-Abende führte das Moderationsduo Victoria Swarovski (32) und Michael Ostrowski (53). Man wollte mit Wiener Charme, Witz und Sympathie punkten. Doch erntete vor allem Ostrowski in Österreich und auch international eine Welle der Kritik an seinem Auftreten.

„Zum Glück ist das kein Humor-Wettbewerb, den wir hier schauen“, spottete etwa der schwedische ESC-Kommentator Edward af Sillén laut „Blick“. Seine Aussage bezog sich auf den Beginn des zweiten Semifinales, als Swarovski und Ostrowski JJs Siegerperformance von „Wasted Love“ parodierten. Sie erlitten in den Augen vieler nicht nur in der Darbietung Schiffbruch, die Slapstick-Szenen gingen auch bei vielen im Publikum nach hinten los. Andere Nutzer nahmen das Opening hingegen als sehr gelungen wahr.

„Totale Fehlbesetzung“

User in den sozialen Medien warfen dem Duo vor, nicht gut miteinander zu harmonieren und den Text eher emotionslos abzulesen. Während Ostrowski zugegebenermaßen mit seinem High-Speed-Französisch brillierte, sorgte sein leicht österreichischer Akzent im Englischen bei so manchem ESC-Zuschauer ebenfalls für Ärger. Das Kleine-Zeitung-Forum teilt die Kritik: „Die schwächste Performance des Abends war für mich dieser Ostrowski....“, lautet eine Reaktion auf das ESC-Finale. Ostrowski wird als „totale Fehlbesetzung“ bezeichnet, Andi Knoll wäre in den Augen des Users die bessere Wahl gewesen.

Die Kostüme des in Leoben geborenen Schauspielers gefielen ebenfalls längst nicht allen. Ostrowski zeigte sich in rotem Vogelfedermantel, also Zauberer mit lila Oversized-Jackett oder gar im Pyjama. „Aladin wünscht sich sein Outfit zurück“, schrieb ein Social-Media-Nutzer.

Britischer Sprecher nicht begeistert

„Traurigerweise sind jetzt wieder die Moderatoren dran“, nahm sich auch BBC-Kommentator Graham Norman kein Blatt vor den Mund. „Es tut mir leid, aber es ist wieder Victoria-und-Michael-Zeit“, sagte er nach dem Auftritt eines Künstlers und vor der Moderation.

Team für Pausenfüller und Skript verantwortlich

Für kritisierte Gags wie die „I'm So Excited“-Tanzeinlage oder den Song „Opposites“, bei dem die Unterschiede zwischen Austria und Australia betont wurden, kann man die Schuld nicht allein Swarovski und Ostrowski in die Schuhe schieben. Dahinter steht ein großes ORF-Team an Organisatoren. Auch an den Moderationsskripten waren sie nur bedingt beteiligt, zum großen Teil stammen sie aus der Feder von Autor Gregor Barcal, der auch für „Dancing Stars“ schreibt.

Ostrowski bedankt sich für „tolle Modetipps“

Die zwei ESC-Hosts sahen der Kritik recht gelassen entgegen. „Es wird immer jemanden geben, der jammert“, erklärte Swarovski schon am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Ostrowski sagte, er blende die negativen Kommentare aus. Rund um das Finale erklärte Swarovski laut „Focus“, wie sie die Zeit zwischen den Moderationen während der Show überbrücken: „Wir sitzen hinter der Bühne, starren auf unsere Handys und checken eure Social-Media-Beiträge.“ Ostrowski konterte der Kritik: „Millionen von euch teilen ihre Gedanken, und ich habe sogar ein paar tolle Modetipps bekommen. Und vielen Dank für all die Komplimente.“

Kein Vergleich mit Hazel Brugger im Vorjahr

Laut Fans sei die österreichische Moderation vor allem im Vergleich mit dem Song Contest in Basel im Vorjahr enttäuschend. Dort hatte die Kabarettistin Hazel Brugger (32) mit viel Ironie im Team mit Sandra Studer und Michelle Hunziker überzeugt. Der Pausenfüller „Made in Switzerland“, der Schweizer Klischees und sogar Kritik am Song Contest offen thematisierte, blieb im Gedächtnis. Das heurige „Opposites“ wird von vielen als nicht gelungene Kopie gesehen.

Schwedin Petra Mede als Publikumsliebling

Als absolute Ikone der ESC-Moderation gilt übrigens die Schwedin Petra Mede (56), die mit 2013 (Malmö), 2016 (Stockholm) sowie 2024 (Malmö) gleich dreimal das Spektakel präsentieren durfte. Ihre direkte Art, die einen manchmal sprachlos zurücklässt, kommt beim Publikum hervorragend an. „Ich habe es alleine probiert, mit einem Mann, mit einer Frau“, blickt die ESC-Moderatorin zurück. „Aber genug von meinem Liebesleben“, scherzte Mede vor zwei Jahren in der Show.

„Wenn Sie zuhause all diese Lieder mitsingen können, dann wissen Sie, Sie sind wahrlich homos... oh, Entschuldigung. Eurovision-Fan!“, sagte sie tatsächlich so auf Sendung. Bei „Made in Switzerland“ hatte sie 2025 einen Gastauftritt als Wilhelm Tell.